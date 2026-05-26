Diesind noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt. In den Playoff-Halbfinals gegen diegewinnt Vegas im dritten Spiel der Best-of-7-SerieNach dem ersten Drittel hatte Colorado, das in der regulären Saison das beste Team der Liga war, noch den Anschein gemacht, in der Serie verkürzen zu können. 3:0 lautete der Spielstand nach rund 13 Minuten. 19 Sekunden nach dem Start des Mitteldrittels gelang es den Golden Knights im Powerplay erstmals zu treffen.Nach rund 33 Minuten hatten die Gastgeber, bei denen Goalieerneut überzählig war, die Partie ausgeglichen, ehe sie im letzten Drittel erneut zweimal trafen. Colorado wollte hingegen kein weiteres Tor mehr gelingen.Für die Colorado Avalanche wird die Chance als erstes Team seit 2013 sowohl das beste Team der regulären Spielzeit als auch Stanley-Cup-Sieger zu sein damit immer kleiner. In der Geschichte der NHL-Playoffs haben erst vier Teams eine Best-of-7-Serie gewonnen, nachdem sie mit 0:3 zurücklagen. Zuletzt gelang das den Los Angeles Kings 2014, die in der ersten Runde San Jose besiegten.Das vierte Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit statt. (sda/con)