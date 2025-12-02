Nebel
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Baserga verpasst Sieg wegen einem Fehlschuss

Baserga einen Schuss am Sieg vorbei +++ Hadjar wird Teamkollege von Verstappen

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.12.2025, 17:2202.12.2025, 17:22
Schicke uns deinen Input
Der letzte Schuss kostet Amy Baserga den Sieg
Dank Amy Baserga verzeichnen die Schweizer Biathletinnen in ihrem ersten Einzel-Wettkampf der Olympiasaison einen Top-10-Platz. Die Schwyzerin belegt im Einzelrennen über 15 km den 7. Rang. Mit dem allerletzten Schuss vergab Baserga ein noch viel besseres Resultat. Beim 20. Versuch am Schiessstand resultierte der zweite Fehler, der ihr in der Endabrechnung den ersten Weltcupsieg kostete.

Die Strafminute von der Schlusszeit abgezogen hätte sie sich vor der italienischen Siegerin Dorothea Wierer klassiert, die nur 47 Sekunden schneller war als Baserga. Nicht am Start war Lena Häcki-Gross, die sich nicht hundertprozentig fit fühlte, wie die Schweizer Cheftrainerin Sandra Flunger gegenüber SRF sagte. Aita Gasparin, Lea Meier und Susanna Meinen schafften es nicht in die Top 30. (abu/sda)

Isack Hadjar wird Teamkollege von Max Verstappen
Max Verstappens neuer Teamkollege für die nächste Formel-1-Saison steht fest. Wenig überraschend wird der 21-jährige Franzose Isack Hadjar vom Schwesterteam Racing Bulls zu Red Bull an die Seite des Niederländers befördert.

Wie der Rennstall in der letzten Grand-Prix-Woche des Jahres vor dem Finale in Abu Dhabi mitteilte, muss der Japaner Yuki Tsunoda für Hadjar Platz machen. Der 25-jährige Japaner konnte trotz zuletzt steigender Tendenz wie schon sein Vorgänger Liam Lawson aus Neuseeland nicht überzeugen. Tsunoda hat nun kein Stammcockpit für 2026, er wird vorerst Ersatzpilot bei Red Bull. (abu/sda)


Basler Budget für Frauen-EM um 40 Prozent unterschritten
Das Projektbudget des Kantons Basel-Stadt für die Frauen-Fussball-EM blieb um rund 40 Prozent unter den bewilligten Rahmenausgaben. Somit wurden fünf Millionen Franken weniger ausgegeben, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Dies war dank nicht beanspruchten Reserven, hohen Sponsoring-Erträgen und der Bundesbeteiligung am ÖV-Kombi-Ticket möglich, wie es im Communiqué heisst. Der Grosse Rat hatte vorletztes Jahr Rahmenausgaben in der Höhe von 12,9 Millionen für die «Uefa Women's Euro 2025» bewilligt, einschliesslich der nicht benötigten Reserve von 2 Millionen Franken. (abu/sda)
CAS ermöglicht Teilnahme von Russen an Quali-Wettbewerben der FIS
Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat am Dienstag die Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlern an Qualifikations-Wettbewerben der FIS für die Olympischen Winterspiele 2026 erlaubt.

Demnach dürfen Athleten aus diesen beiden Ländern an den Start gehen, wenn die Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eingehalten werden. Das bedeutet für die Sportler, dass sie wie im Vorjahr bei den Sommerspielen in Paris unter neutraler Flagge antreten können.

Die FIS hatte sich im Oktober aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gegen einen Olympiastart von Russen und Weissrussen ausgesprochen. Dagegen gingen der russische und der belarussische Skiverband juristisch vor. (nih/sda/apa/dpa)
FIS tüftelt an Rennprogramm in Beaver Creek
Die schwierigen Schneeverhältnisse und wenig erbaulichen Wetterprognosen zwingen die FIS bei den Alpin-Weltcuprennen in Beaver Creek zur Improvisation. Wie FIS-Renndirektor Markus Waldner am Montag erklärte, werden die Abfahrt und der Super-G aufgrund des Schneemangels im unteren Bereich auf verkürzter Strecke durchgeführt. Zudem könnte gemäss dem Südtiroler die Abfahrt um einen Tag auf Donnerstag vorverlegt werden. Der Super-G ist für Samstag angesetzt.

Nach derzeitigem Stand dürften die äusseren Bedingungen im US-Bundesstaat Colorado für ein Rennen am Donnerstag am besten sein, für Freitag ist wieder eine Schlechtwetterfront angekündigt. Daher bleibe der Donnerstag eine Option für die Abfahrt, so Waldner im Interview mit dem österreichischen Radio Ö3. Der Entscheid fällt gemäss dem FIS-Renndirektor bis spätestens Mittwochmorgen Ortszeit. (nih/sda/apa)


George gewinnt mit den Washington Wizards
Mit Kyshawn George in der Startaufstellung feiern die Washington Wizards den erst dritten Saisonsieg und setzen sich gegen die Milwaukee Bucks knapp mit 129:126 durch. Entscheidend waren die beiden letzten Viertel, in denen sich die Wizards aus einem Rückstand zur Führung kämpften. George steuerte zum Sieg neun Punkte bei, es gelangen ihm fünf Assists und drei Rebounds.


Weniger erfolgreich lief es derweil für Clint Capela. Nur einen Tag, nachdem er mit den Houston Rockets gegen Utah Jazz gewonnen hatte, verloren die Rockets die Revanche in Salt Lake City mit 125:133. Der Romand, der mit neun Minuten etwas weniger lange zum Einsatz kam als noch am Sonntag, erzielte zwei Punkte, zudem gelangen ihm drei Rebounds.

Ebenfalls keinen Sieg einfahren konnten die Los Angeles Clippers, die Miami Heat klar mit 123:140 unterlagen. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser durfte sich im Spiel länger als üblich, während zwölf Minuten, beweisen. Es gelangen ihm sechs Punkte sowie ein Rebound und ein Block. (nih/sda)
Bologna verliert gegen Cremonese
Bologna, das weiterhin auf den verletzten Schweizer Captain Remo Freuler verzichten musste, ging in der Serie A nach sechs Siegen und drei Unentschieden wieder einmal als Verlierer vom Platz. Das Team von Trainer Vincenzo Italiano unterlag zu Hause Cremonese 1:3.

Matchwinner der Gäste war mit zwei Toren der 38-jährige Engländer Jamie Vardy. Für Bologna traf Riccardo Orsolini per Penalty in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2. Somit liegt das sechstplatzierte Heimteam weiterhin vier Punkte hinter der AC Milan und Napoli, welche die Tabelle mit 28 Zählern anführen. (sda)

Schweizer Handballerinnen unterliegen in WM-Vorrunde Ungarn
Die Schweizer Handballerinnen schliessen die Vorrunde an der WM mit einer Niederlage ab. Nach einer guten ersten Halbzeit verlieren sie gegen Ungarn 25:32.

Nach den Siegen gegen den Iran (34:9) und Senegal (25:24) forderten die jungen Schweizerinnen im niederländischen ’s-Hertogenbosch auch den favorisierten Ungarinnen lange Zeit alles ab. Zur Pause führten sie 14:13. In der zweiten Halbzeit wurden den WM-Debütantinnen nach der Leistungssteigerung der Ungarinnen in der Defensive etwas die Grenzen aufgezeigt.

In der Hauptrunde bekommen es die Schweizerinnen in Rotterdam der Reihe nach mit Japan (Mittwoch), Dänemark (Freitag) und Rumänien (Sonntag) zu tun. Sie nehmen die zwei gewonnenen Punkte gegen Senegal mit. Jeweils die ersten zwei Teams der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals. (nih/sda)
Giro 2026 macht Halt im Tessin
Im kommenden Jahr wird der Giro d'Italia (8. bis 31. Mai) einen kurzen Abstecher in die Schweiz machen. Die Organisatoren gaben am Montag bekannt, dass die 16. Etappe vollständig auf Tessiner Boden stattfinden wird. Gestartet wird in Bellinzona, das Ziel befindet sich in Cari auf einer Höhe von 1644 m. Der Skiort im nördlichen Tessin war 2016 und 2024 Gastgeber von Etappenankünften der Tour de Suisse.

Insgesamt führt die 108. Ausgabe des Giro d'Italia über 21 Etappen mit einer Gesamtlänge von 3459 Kilometern und 49'150 zu bewältigenden Höhenmetern. Sieben Etappen enden mit Bergankünften. Das «Dach» bildet der Passo Giau mit einer Höhe von 2233 m. Die ersten drei Etappen werden in Bulgarien gefahren. Es ist das 16. Mal, dass die Italien-Rundfahrt im Ausland beginnt. Die letzte Etappe endet traditionsgemäss in Rom.

Die Frauen bestreiten vom 30. Mai bis 7. Juni neun Etappen über 1153,7 km und 12'500 Höhenmeter. Die Bernerin Marlen Reusser klassierte sich im vergangenen Jahr hinter der Einheimischen Elisa Longo Borghini im 2. Gesamtrang. (sda)

Heiko Vogel hat einen neuen Job
Der zweimal beim FC Basel tätige Heiko Vogel hat einen neuen Job als Trainer. Der 50-jährige Deutsche übernimmt bei Greuther Fürth, dem Vorletzten der 2. Bundesliga, die Nachfolge des abgesetzten Thomas Kleine. Für Vogel ist es sein erstes Engagement im Fussball seit der Entlassung beim FCB Ende Oktober 2023. (sda/dpa)
Nach Tätlichkeit nach Derby: FCZ-Markelo drei Spiele gesperrt
Weil er nach dem 1:0-Sieg im Derby gegen GC die gegnerische Mannschaft provozierte und dabei eine leichte Tätlichkeit beging, wurde Jahnoah Markelo von der Swiss Football League für drei Spiele gesperrt. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass der 22-Jährige ebenfalls provoziert wurde. FCZ-Kollege Livano Comenencia wird für eine Partie gesperrt, nachdem er ebenfalls nach Schlusspfiff die zweite Gelbe Karte gesehen hatte.

Im Zürcher Letzigrund waren am Samstagabend nach dem Spiel beide Teams aneinander geraten. Es kam zu einer Rudelbildung, in welcher es für Markelo die Rote und für den bereits vorgewarnten Comenencia sowie GC-Spieler Oscar Clemente die Gelbe Karte gab. (nih)
video: srf
Rennen in Beaver Creek werden verkürzt
In Beaver Creek, wo diese Woche Skirennen der Männer auf dem Programm stehen, herrscht weiterhin Schneemangel. Weil der unterste Teil der Strecke nicht rennmässig befahren werden kann, werden die Rennen auf der Birds-of-Prey-Strecke verkürzt. Das Ziel wird sich kurz nach dem Golden-Eagle-Sprung befinden.

«Die Fahrer werden dort abschwingen und dann direkt runterfahren ins Ziel, wo wie gewohnt die Zuschauer auf sie warten», erklärt Renndirektor Markus Waldner. Das Programm in Beaver Creek sieht am Freitag eine Abfahrt, am Samstag einen Super-G und am Sonntag einen Riesenslalom vor. Die ursprünglich am Donnerstag geplante erste Abfahrt musste wegen des Schneemangels gestrichen werden. (abu)

Englisches Gericht verhängt fünf Jahre Stadionverbot für YB-Fans
Ein Gericht im englischen Birmingham hat drei YB-Fans zu fünf Jahren Stadionverbot verurteilt. Zudem müssen sie Geldstrafen in der Gesamthöhe von umgerechnet 1700 Franken zahlen.

Das teilte die zuständige Justizstelle am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Zuvor war bereits ein 36-jähriger YB-Fan zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Hintergrund sind die Ausschreitungen im Stadion von Aston Villa beim Europa-League-Spiel in der vergangenen Woche.

Der sogenannte Football Banning Order (FBO) ist eine Art offizielles Stadionverbot, das nicht von einem Verein, sondern vom Gericht auf Antrag der Polizei oder Staatsanwaltschaft verhängt wird. Er verbietet einer Person, bestimmte Fussballspiele zu besuchen oder sich in der Nähe des Stadions aufzuhalten. (abu/sda)
YB-Fan wegen Gewalt in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt
Aitana Bonmati fällt mit Wadenbeinbruch aus
Aitana Bonmati hat sich am Sonntag im Training einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen, wie der spanische Fussballverband mitteilt. Die dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin dürfte aufgrund der Verletzung für mehrere Monate ausfallen.

Bonmati, die beim FC Barcelona unter anderem mit der Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib spielt, hat sich ihre Verletzung laut Verband durch ein «falsches Aufstützen» zugezogen. Während Spanien am Dienstag das Rückspiel des Nation-League-Finals gegen Deutschland bestreitet, kehrt Bonmati nach Barcelona zurück. (abu/sda)

Capela und die Rockets gewinnen gegen Utah Jazz
Die Houston Rockets mit Clint Capela feiern den nächsten Sieg in der NBA. Am Sonntagabend Ortszeit setzte sich die Mannschaft mit 129:101 gegen Utah Jazz durch.

Der Romand stand zwar nicht in der Startformation, spielte insgesamt aber trotzdem während rund 14 Minuten. Dabei gelangen dem 31-Jährigen drei Rebounds und sechs Punkte. (abu/sda)
Bichsel verletzt sich bei Kantersieg der Stars
In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit stand in der NHL nur ein Schweizer auf dem Eis. Lian Bichsel gewann mit den Dallas Stars souverän mit 6:1 gegen die Ottawa Senators. Allerdings verletzte sich der Schweizer Verteidiger im Mitteldrittel. Nach einem Check von Fabian Zetterlund kollidierte der 21-Jährige unglücklich mit der Bande und schien sich dabei eine Beinverletzung zuzuziehen. Er kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Gemäss Dallas-Trainer Glen Glulutzan soll Bichsel heute Montag genauer untersucht werden.

Während das erste Drittel torlos endete, setzten sich die Stars bereits im Mitteldrittel mit 3:1 ab. Spätestens als der Kanadier Wyatt Johnston fünf Minuten vor Schluss seinen dritten Treffer des Abends erzielte, und auf den 6:1-Endstand stellte, war die Partie entschieden. (abu/sda)

Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Klarer Entscheid – so heisst das St.Galler Fussballstadion ab nächstem Sommer
Die Saisonabonnentinnen und Saisonabonnenten haben entschieden: Der Kybunpark wird umgetauft, der Siegername erhielt über 60 Prozent der Stimmen. Damit enden monatelange Spekulationen über den neuen Namen des St.Galler Fussballtempels.
Schützengarten? Stadler-Arena? Acrevis-Park? Der Fantasie der St.Galler Fussballfans waren im vergangenen Frühling keine Grenzen gesetzt. Das Thurgauer Schuh-Unternehmen Kybun hatte soeben bekannt gegeben, dass es den Vertrag fürs Namensrecht am Stadion nicht über den Sommer 2026 hinaus verlängern würde.
Zur Story