Dank Amy Baserga verzeichnen die Schweizer Biathletinnen in ihrem ersten Einzel-Wettkampf der Olympiasaison einen Top-10-Platz. Die Schwyzerin belegt im Einzelrennen über 15 km den 7. Rang. Mit dem allerletzten Schuss vergab Baserga ein noch viel besseres Resultat. Beim 20. Versuch am Schiessstand resultierte der zweite Fehler, der ihr in der Endabrechnung den ersten Weltcupsieg kostete.
Die Strafminute von der Schlusszeit abgezogen hätte sie sich vor der italienischen Siegerin Dorothea Wierer klassiert, die nur 47 Sekunden schneller war als Baserga. Nicht am Start war Lena Häcki-Gross, die sich nicht hundertprozentig fit fühlte, wie die Schweizer Cheftrainerin Sandra Flunger gegenüber SRF sagte. Aita Gasparin, Lea Meier und Susanna Meinen schafften es nicht in die Top 30. (abu/sda)
