überzeugt beimauch bei ihrem zweiten Auftritt. Die topgesetzte Ostschweizerin wird mit dem 6:2, 6:2 gegen die Chinesinihrem Status als Favoritin gerecht.Mit dem erwarteten Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mit Wang, die vor sechs Jahren zu den besten 50 Spielerinnen gehört hat, gegenwärtig im Ranking aber lediglich auf Platz 298 geführt wird, setzte Bencic in der Woche nach dem Turniersieg in Tokio ihr Hoch in Asien fort. Nach dem klar gewonnenen ersten Satz stellte die Weltranglisten-Elfte das Weiterkommen im zweiten Durchgang mit dem Servicedurchbruch zum 3:1 sicher. Es war die Entscheidung, zumal Bencic bei eigenem Service während der gesamten Partie unbehelligt blieb. Viertelfinal-Gegnerin von Bencic ist, die Nummer 68 der Welt. (abu/sda)