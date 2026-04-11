Die Schweizerinnen liegen im Billie Jean King Cup in Biel gegen Tschechien nach dem Doppel 2:1 in Führung und brauchen aus den verbleibenden zwei Einzeln noch einen Sieg für den Einzug ins Finalturnier der besten acht Nationen.
Belinda Bencic und Viktorija Golubic gewannen gegen die Tschechinnen Tereza Valentova und Marketa Vondrousova ein dramatisches Doppel nach 2;21 Stunden 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 6:1. Sie hätten es auch einfacher haben, aber genauso gut verlieren können.
Nun trifft Weltnummer 11 Bencic auf Linda Noskova (WTA 14) und bekommt es Golubic (WTA 79) mit Marie Bouzkova (WTA 24) zu tun. Die Tschechinnen haben den Vorteil, dass ihre Einzelspielerinnen noch frisch sind. (nih/sda)
Belinda Bencic und Viktorija Golubic gewannen gegen die Tschechinnen Tereza Valentova und Marketa Vondrousova ein dramatisches Doppel nach 2;21 Stunden 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 6:1. Sie hätten es auch einfacher haben, aber genauso gut verlieren können.
Nun trifft Weltnummer 11 Bencic auf Linda Noskova (WTA 14) und bekommt es Golubic (WTA 79) mit Marie Bouzkova (WTA 24) zu tun. Die Tschechinnen haben den Vorteil, dass ihre Einzelspielerinnen noch frisch sind. (nih/sda)