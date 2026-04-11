Der Vorjahressiegerzaubert auf dem legendären Augusta-Kurs. Mit einer 65er-Runde enteilt er am zweiten Tag der Konkurrenz und kann Geschichte schreiben.Dem Nordiren gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia eine überragende Runde. Mit zwölf Schlägen unter Par liegt er nach Halbzeit sechs Versuche vor den beiden Amerikanernund. Eine grössere Führung gab es nach Tag zwei in der Masters-Historie noch nie.Am zweiten Tag spielte sich der Weltranglisten-Zweite vor allem gegen Ende in einen Rausch. Sechs der letzten sieben Löcher beendete McIlroy mit einem Birdie. Dabei brauchen Golfer einen Schlag weniger als üblich.Während McIlroy derzeit in seiner eigenen Liga spielt, patzt die Konkurrenz. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler rangiert lediglich auf Platz 24. Und für den vor dem Turnier als Mitfavorit gehandelten Bryson DeChambeau ist das Masters überraschend schon beendet. Der Amerikaner kam mit einer 76er- und am Freitag mit einer 74er-Runde nicht unter die Top 50 und hat sich nicht für den dritten und vierten Turniertag qualifizieren können. (dab/sda/dpa)