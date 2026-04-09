Video: watson/lucas zollinger

Harlem Globetrotters machen Papst Leo XIV. zum Basketballer

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Aktuell kursieren Videos im Internet, die zeigen, wie der Papst einen Basketball auf einem Finger balanciert – fast wie ein richtiger Profi. Der ungewöhnliche Anblick legt die Vermutung nahe, dass es sich um KI-generiertes Material handelt. Aber die Aufnahmen sind echt.

Am Mittwoch waren Mitglieder der US-Basketballmannschaft Harlem Globetrotters zu Besuch im Vatikan. Im Rahmen einer Generalaudienz trafen sie sich mit Papst Leo XIV., um ihm ein Basketballjersey zu überreichen und einen Trick beizubringen. Hier kannst du dir die Szene anschauen:

Video: watson/lucas zollinger

Die Harlem Globetrotters sind eine Show-Basketballmannschaft und stammen ursprünglich aus Chicago. Sie sind berühmt, weil sie auf der ganzen Welt spielen. Ihre Spiele sind dabei eine Art Show und enthalten auch Akrobatik- und Slapstick-Einlagen.

Die Globetrotters sind auch immer wieder im Vatikan. Im Jahr 2000 besuchten sie Papst Johannes Paul II. und machten ihn zum siebten Ehrenmitglied der Mannschaft.

Diese Ehre wurde danach auch Papst Leos direktem Vorgänger, Papst Franziskus, zuteil. Anlässlich einer Papstaudienz zum bevorstehenden 90. Geburtstag der Globetrotters im Mai 2015 machten ihn die Basketballer zum neunten Ehrenmitglied. (lzo)

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