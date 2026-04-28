wird Trainer bei. Der 48-Jährige tritt seinen Posten am 1. Juni an, wie der Klub aus der Challenge League bekannt gab. Über die Vertragsdauer machten die Neuenburger keine Angaben. Aktuell belegt die Mannschaft unter Anthony Braizat, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, einen Platz im Mittelfeld.Berner, der vor zwei Jahren bei den Grasshoppers als Cheftrainer entlassen wurde und seit Juli 2025 in Australien arbeitet, übernimmt nicht zum ersten Mal einen Klub der Challenge League. Von 2017 bis 2021 hatte er erfolgreich bei Kriens gewirkt. Danach coachte er Nachwuchsmannschaften beim Schweizerischen Fussballverband, ehe er ab Juli 2022 bei Winterthur ein erstes Mal für ein Jahr in der Super League an der Seitenlinie stand. (abu/sda)