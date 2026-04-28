Militão hatte sich die Verletzung letzte Woche beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen. Wie sein Klub mitteilte, handelt es sich um einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel. Er wurde am Dienstag in Finnland operiert. Spanischen und brasilianischen Medienberichten zufolge beläuft die Ausfallzeit auf mindestens fünf Monate. (nih/sda/afp)
Sport-News
Brasilien an WM ohne Real-Star Militão +++ Töfffahrer Jacques Cornu ist tot
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
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Militão fehlt Brasilien an der WM
Brasilien muss im Sommer an der WM in Kanada, Mexiko und den USA ohne Innenverteidiger Eder Militão auskommen. Der 28-Jährige von Real Madrid fällt nach einer Operation monatelang aus.
Militão hatte sich die Verletzung letzte Woche beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen. Wie sein Klub mitteilte, handelt es sich um einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel. Er wurde am Dienstag in Finnland operiert. Spanischen und brasilianischen Medienberichten zufolge beläuft die Ausfallzeit auf mindestens fünf Monate. (nih/sda/afp)
Militão hatte sich die Verletzung letzte Woche beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen. Wie sein Klub mitteilte, handelt es sich um einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel. Er wurde am Dienstag in Finnland operiert. Spanischen und brasilianischen Medienberichten zufolge beläuft die Ausfallzeit auf mindestens fünf Monate. (nih/sda/afp)
Jacques Cornu ist gestorben
Der Schweizer Motorradrennfahrer Jacques Cornu ist im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Dies bestätigt seine Familie gegenüber der Tageszeitung ArcInfo.
Der Neuenburger prägte den Motorsport vor allem in den 1980er-Jahren. Als Privatfahrer gestartet, machte er früh mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, etwa mit dem 2. Rang 1984 in Assen. Ab 1985 fuhr er als Werksfahrer und etablierte sich in der Weltspitze. Cornu gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse und stand insgesamt 21 Mal auf dem Podium. (abu/sda)
Der Neuenburger prägte den Motorsport vor allem in den 1980er-Jahren. Als Privatfahrer gestartet, machte er früh mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, etwa mit dem 2. Rang 1984 in Assen. Ab 1985 fuhr er als Werksfahrer und etablierte sich in der Weltspitze. Cornu gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse und stand insgesamt 21 Mal auf dem Podium. (abu/sda)
HC Sierre präsentiert neues Logo
Swiss-League-Meister Sierre hat ein neues Logo präsentiert. Der Walliser Klub schreibt: «Das neue Logo vermittelt eine modernere und wettbewerbsfähigere Identität – auf dem Eis wie ausserhalb. Dabei orientiert es sich an den aktuellen Standards im Eishockey, ohne die Verbindung zur Vereinsgeschichte zu verlieren. Prägende Elemente wie die Sonnenstrahlen als Symbol der Region wurden behutsam modernisiert.» (abu)
Bruno Berner trainiert künftig Neuchâtel Xamax
Bruno Berner wird Trainer bei Neuchâtel Xamax. Der 48-Jährige tritt seinen Posten am 1. Juni an, wie der Klub aus der Challenge League bekannt gab. Über die Vertragsdauer machten die Neuenburger keine Angaben. Aktuell belegt die Mannschaft unter Anthony Braizat, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, einen Platz im Mittelfeld.
Berner, der vor zwei Jahren bei den Grasshoppers als Cheftrainer entlassen wurde und seit Juli 2025 in Australien arbeitet, übernimmt nicht zum ersten Mal einen Klub der Challenge League. Von 2017 bis 2021 hatte er erfolgreich bei Kriens gewirkt. Danach coachte er Nachwuchsmannschaften beim Schweizerischen Fussballverband, ehe er ab Juli 2022 bei Winterthur ein erstes Mal für ein Jahr in der Super League an der Seitenlinie stand. (abu/sda)
Berner, der vor zwei Jahren bei den Grasshoppers als Cheftrainer entlassen wurde und seit Juli 2025 in Australien arbeitet, übernimmt nicht zum ersten Mal einen Klub der Challenge League. Von 2017 bis 2021 hatte er erfolgreich bei Kriens gewirkt. Danach coachte er Nachwuchsmannschaften beim Schweizerischen Fussballverband, ehe er ab Juli 2022 bei Winterthur ein erstes Mal für ein Jahr in der Super League an der Seitenlinie stand. (abu/sda)
Knights melden sich zurück
Die Vegas Golden Knights glichen in den Playoff-Achtelfinals aus. Das Team mit dem Schweizer NHL-Goalie Akira Schmid gewann gegen Utah Mammoth 5:4 n.V. Nach vier Duellen steht es 2:2. Schmid, der seit Anfang April auch als Ersatzkeeper verdrängt wurde und somit für die vergangenen elf Partien kein Aufgebot erhielt, musste zusehen, wie sein Team nach einer 3:0-Führung vier Gegentreffer kassierte. Sein Goalie-Kollege Carter Hart zeigte mit einer Fangquote von 87 Prozent keineswegs eine überzeugende Leistung.
Doch die Knights fanden zurück in Spiel. Doppeltorschütze Brett Howden gelang der 4:4-Ausgleich und in der 20. Minuten der Verlängerung schoss Shea Theodore den Siegtreffer. (abu/sda)
Doch die Knights fanden zurück in Spiel. Doppeltorschütze Brett Howden gelang der 4:4-Ausgleich und in der 20. Minuten der Verlängerung schoss Shea Theodore den Siegtreffer. (abu/sda)
SHEA THEODORE SCORES THE GAME-WINNER FOR VEGAS IN GAME 4 ⚔️— ESPN (@espn) April 28, 2026
The series will head back to Vegas all square 👀 pic.twitter.com/3MeD42q5vJ
Meister in NBA-Playoffs eine Runde weiter
Der Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat als erstes Team der NBA die zweite Runde in den Playoffs erreicht. Der Meister gewann auch das vierte Duell in der Serie gegen die Phoenix Suns und zog durch das 131:122 ungeschlagen in die Halbfinals der Western Conference ein. Dort geht es wahrscheinlich gegen die Los Angeles Lakers, die in ihrer Serie gegen die Houston Rockets mit Clint Capela mit 3:1-Siegen vorne liegen.
Während der Meister seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wird, steht das beste Team der Eastern Conference kurz vor dem frühen Aus in der ersten Runde. Gegen die Orlando Magic verloren die Detroit Pistons im vierten Spiel zum dritten Mal. (abu/sda)
Während der Meister seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wird, steht das beste Team der Eastern Conference kurz vor dem frühen Aus in der ersten Runde. Gegen die Orlando Magic verloren die Detroit Pistons im vierten Spiel zum dritten Mal. (abu/sda)
Allyson Felix plant Comeback
Die frühere Top-Sprinterin Allyson Felix will noch mal auf die grosse Leichtathletik-Bühne zurückkehren und an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen. Das sagte der US-Star dem «Time»-Magazin. Felix hat insgesamt elf Olympia-Medaillen gewonnen: Siebenmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze. Damit ist die 40-Jährige die erfolgreichste Leichtathletin in der Geschichte der Spiele. 2022 hatte sie ihre Karriere beendet.
Felix und ihr langjähriger Trainer Bobby Kersee planen, im Oktober ein volles Trainingsprogramm zu starten. 2027 will sie voraussichtlich in den Wettkampfbetrieb zurückkehren. Ein Jahr später finden die Sommerspiele in ihrer Heimatstadt Los Angeles statt. (abu/sda)
Felix und ihr langjähriger Trainer Bobby Kersee planen, im Oktober ein volles Trainingsprogramm zu starten. 2027 will sie voraussichtlich in den Wettkampfbetrieb zurückkehren. Ein Jahr später finden die Sommerspiele in ihrer Heimatstadt Los Angeles statt. (abu/sda)
Beau Greaves gewinnt als erste Frau ein PDC-Turnier
Beau Greaves hat erneut Darts-Geschichte geschrieben und als erste Frau ein Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22-jährige Engländerin siegte beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes im Final gegen den englischen Ex-Weltmeister Michael Smith 8:7.
Erst vor zwei Monaten hatte Greaves als erste Frau einen Neun-Darter geworfen - das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt. Auf dem Weg zum Triumph im gut 80 Kilometer nordwestlich von London gelegenen Milton Keynes setzte sich Greaves auch gegen die früheren Weltmeister Rob Cross (6:5) und Gary Anderson (7:1) durch. (abu/sda/dpa)
Erst vor zwei Monaten hatte Greaves als erste Frau einen Neun-Darter geworfen - das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt. Auf dem Weg zum Triumph im gut 80 Kilometer nordwestlich von London gelegenen Milton Keynes setzte sich Greaves auch gegen die früheren Weltmeister Rob Cross (6:5) und Gary Anderson (7:1) durch. (abu/sda/dpa)
GREAVES MAKES HISTORY! 🏆— PDC Darts (@OfficialPDC) April 27, 2026
Beau Greaves becomes the first woman to win a Players Championship title!
The 22-year-old takes out a SENSATIONAL 142 checkout to win a match that served the full distance, what a moment! 🤯
📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#PC11 pic.twitter.com/TrpE91t2UA
Real Madrid bestätigt Verletzung von Mbappé
Kylian Mbappé hat sich eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen, wie Real Madrid am Montag bestätigte. Der Captain der französischen Nationalmannschaft, der am Freitag in der Liga gegen Betis Sevilla (1:1) gegen Ende der Partie ausgewechselt wurde, hat sich laut der Diagnose der Madrider Ärzte eine Verletzung am «Semitendinosus-Muskel des linken Beins» zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.
Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt. (riz/sda/afp)
Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt. (riz/sda/afp)
Belinda Bencic von Hailey Baptiste gestoppt
Belinda Bencic kassiert beim WTA-1000-Turnier in Madrid eine Achtelfinal-Niederlage. Die Schweizerin verliert gegen den US-Shootingstar Hailey Baptiste mit 1:6, 7:6 (16:14), 3:6. Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin unterlag der Spielerin aus Washington im ersten Aufeinandertreffen nach hartem Kampf in 2:45 Stunden.
Belinda Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten verschieben. Hailey Baptiste hingegen kann weiter an ihrem Vormarsch arbeiten. Sie hatte in der spanischen Hauptstadt die Weltnummer 9 Jasmine Paolini ausgeschaltet und sich so das Duell gegen Belinda Bencic sowie den erstmaligen Vorstoss in die Top 30 gesichert. (riz/sda)
Belinda Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten verschieben. Hailey Baptiste hingegen kann weiter an ihrem Vormarsch arbeiten. Sie hatte in der spanischen Hauptstadt die Weltnummer 9 Jasmine Paolini ausgeschaltet und sich so das Duell gegen Belinda Bencic sowie den erstmaligen Vorstoss in die Top 30 gesichert. (riz/sda)
Stade Lausanne-Ouchy verschenkt Cupfinal-Tickets
Stade Lausanne-Ouchy setzt auf eine ungewöhnliche Strategie, um den Cupfinal vor voller Kulisse zu erleben. Der Challenge-Ligist verteilt einen grossen Teil seiner Tickets kostenlos an junge Fans.
Den Lausannern stehen für den Final am 24. Mai in Bern gegen St. Gallen gemäss der Medienmitteilung der Westschweizer 12'500 Tickets zur Verfügung. Diese Zahl bildet einen deutlichen Kontrast zum Liga-Alltag, der im Schnitt weniger als 700 Zuschauer in die Pontaise lockt.
Mit Aktion will der Klub gezielt Kinder und Jugendliche ins Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig eröffnete er einer neuen Generation den Zugang zu einem der bedeutendsten Spiele im Schweizer Fussball. Die Tickets können gratis verteilt werden, da ein Sponsor den Nennwert von 40 Franken übernimmt, den der Schweizerische Fussballverband verlangt. (car/sda)
Den Lausannern stehen für den Final am 24. Mai in Bern gegen St. Gallen gemäss der Medienmitteilung der Westschweizer 12'500 Tickets zur Verfügung. Diese Zahl bildet einen deutlichen Kontrast zum Liga-Alltag, der im Schnitt weniger als 700 Zuschauer in die Pontaise lockt.
Mit Aktion will der Klub gezielt Kinder und Jugendliche ins Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig eröffnete er einer neuen Generation den Zugang zu einem der bedeutendsten Spiele im Schweizer Fussball. Die Tickets können gratis verteilt werden, da ein Sponsor den Nennwert von 40 Franken übernimmt, den der Schweizerische Fussballverband verlangt. (car/sda)
Sechs neue Spieler im WM-Kader
Nationaltrainer Jan Cadieux nimmt für die dritte Woche der WM-Vorbereitung mehrere Änderungen im Kader vor.
Pius Suter ist der erste in Nordamerika engagierte Spieler, der ins Nationalteam einrückt. Der 29-Jährige hat in der abgelaufenen Saison in 64 Partien für die St. Louis Blues 29 Skorerpunkte erzielt.
Von den fünf Spielern, die aus der National League ins Nationalteam kommen, spielen drei bei den ZSC Lions: die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie Offensivspieler Denis Malgin. Ausserdem sind die Stürmer Damien Riat (Lausanne HC) und Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), die nach den Playoffs zuletzt noch angeschlagen waren, neu dabei.
Nicht mehr berücksichtigt wurden dagegen der Verteidiger Niklas Blessing sowie die Stürmer Lorenzo Canonica, Miles Müller und Jonas Taibel.(car/sda)
Pius Suter ist der erste in Nordamerika engagierte Spieler, der ins Nationalteam einrückt. Der 29-Jährige hat in der abgelaufenen Saison in 64 Partien für die St. Louis Blues 29 Skorerpunkte erzielt.
Von den fünf Spielern, die aus der National League ins Nationalteam kommen, spielen drei bei den ZSC Lions: die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie Offensivspieler Denis Malgin. Ausserdem sind die Stürmer Damien Riat (Lausanne HC) und Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), die nach den Playoffs zuletzt noch angeschlagen waren, neu dabei.
Nicht mehr berücksichtigt wurden dagegen der Verteidiger Niklas Blessing sowie die Stürmer Lorenzo Canonica, Miles Müller und Jonas Taibel.(car/sda)
Stürmer Simons verpasst die WM
Der niederländische Nationalspieler Xavi Simons fällt wegen einer schweren Knieverletzung für die Fussball-WM im Sommer aus. Das bestätigte der Offensivspieler selbst in einem emotionalen Beitrag auf Instagram.
Seine Saison sei abrupt beendet, er sei «untröstlich» und habe Mühe, die Situation zu begreifen. Simons hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers zugezogen. Besonders schmerzt ihn neben dem Saison-Aus das Verpassen der Weltmeisterschaft, bei der er sein Land hätte vertreten wollen.
Der 23-Jährige, der vergangenen Sommer vom Bundesligist Leipzig nach London gewechselt war, bestritt bislang 34 Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei sechs Tore. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Niederlande in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien. (car/sda/dpa)
Seine Saison sei abrupt beendet, er sei «untröstlich» und habe Mühe, die Situation zu begreifen. Simons hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers zugezogen. Besonders schmerzt ihn neben dem Saison-Aus das Verpassen der Weltmeisterschaft, bei der er sein Land hätte vertreten wollen.
Der 23-Jährige, der vergangenen Sommer vom Bundesligist Leipzig nach London gewechselt war, bestritt bislang 34 Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei sechs Tore. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Niederlande in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien. (car/sda/dpa)
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