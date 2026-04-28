wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Tag der Arbeit 2026: Wo und warum du in der Schweiz am 1. Mai frei hast

Der Tag der Arbeit: Wo und warum der 1. Mai gefeiert wird

Der Mai beginnt mit dem Tag der Arbeit. Dabei handelt es sich um einen von vielen Feiertagen, die wir im Frühling begehen. Darum feiern wir den 1. Mai.
28.04.2026, 07:5528.04.2026, 09:55
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger
Lara Knuchel
Lara Knuchel

Der Mai beginnt in vielen Kantonen der Schweiz mit einem Feiertag – dem Tag der Arbeit. Heute wird der Erste Mai besonders mit den Grossdemonstrationen in Grossstädten auf der ganzen Welt verbunden, und tatsächlich stützt sich der Feiertag auf einen Protest in den USA aus dem 19. Jahrhundert.

Wie genau sich diese Geschichte zugetragen hat, was wo in diesem Jahr geplant ist und wie die Forderungen lauten, erfährst du hier:

Inhaltsverzeichnis
Warum feiern wir den Tag der Arbeit?Warum am 1. Mai?Wer hat frei am Tag der Arbeit?Was ist 2026 zum 1. Mai in der Schweiz geplant? Wo wird der 1. Mai ansonsten besonders gefeiert?Warum wird am Tag der Arbeit protestiert?
Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Warum feiern wir den Tag der Arbeit?

Die Entstehung des Maifeiertages geht auf die «Haymarket Riots» oder die «Haymarket Affairs» zurück. So organisierte die nordamerikanische Arbeiterbewegung für den 1. Mai 1886 einen Generalstreik, um die Einführung des Achtstundentages zu erzwingen und die allgemeinen Bedingungen für Arbeitnehmende zu verbessern.

Auch in Chicago wurde für den 1. Mai auf dem Haymarket eine Kundgebung angesetzt und von einem mehrtägigen Streik begleitet. Am 3. und 4. Mai kam es zu Strassenschlachten zwischen Arbeiter und Polizisten, bei denen auf beiden Seiten Menschen starben. Im Anschluss wurden die acht Organisatoren der Kundgebung auf dem Haymarket angeklagt und zum Tode verurteilt. Vier von ihnen – darunter auch der Chefredakteur der örtlichen Arbeiterzeitung – wurden sofort hingerichtet.

Geschichte des Ersten Mais: Flugblatt mit der Aufforderung, am 4. Mai erneut an einer Kundgebung auf dem Haymarket in Chicago teilzunehmen.
Ein zweisprachiges Flugblatt aus Chicago von 1886 mit der Aufforderung, am 4. Mai erneut an einer Kundgebung auf dem Haymarket teilzunehmen.Bild: wikimedia

Historiker nennen das Datum der «Haymarket Riots» gerne als Stichtag in der Entwicklung der Arbeiterbewegung in den USA, die danach immer bedeutender wurde.

Warum am 1. Mai?

Das Datum des 1. Mais wählten die Organisatoren nicht zufällig. So forderten bereits australische Arbeiter am 1. Mai 1856 die Herabsetzung der Arbeitsstunden von zwölf auf acht pro Tag. In Anlehnung an diese Protestbewegung wurde auch für die USA dieses Datum gewählt und zeigt die bereits sehr frühe Internationalisierung der Arbeiterbewegung.

Am Begründungskongress der Zweiten Internationalen vom 20. Juli 1889 wurde der 1. Mai schliesslich in Gedenken an die Opfer der «Haymarket Riots» zum internationalen «Kampftag der Arbeiterbewegung» ausgerufen. Am 1. Mai 1890 kam es schliesslich erstmals weltweit zu Demonstrationen für mehr Arbeiterrechte.

Die Zweite Internationale
Karl Marx begründete am 28. September 1864 mit der Internationalen Arbeiterassoziation den ersten Dachverband für die verschiedenen sozialistischen Parteien. Dieser löste sich schliesslich wegen internen Konflikten auf und wurde erst 1889 als Zweite Internationale neu gegründet. Diese Zerbrach schliesslich 1914 mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges, als sich viele nationale sozialistische Parteien den Kriegsbemühungen ihrer Nationen zuwandten. Seit 1951 bis heute übernimmt die Sozialistische Internationale die Rolle des Dachverbandes.

Wer hat frei am Tag der Arbeit?

In vielen Ländern gilt der Tag der Arbeit als gesetzlicher Feiertag. In der Schweiz ist nur der Nationalfeiertag am 1. August vom Bund aus als gesetzlicher Feiertag geregelt. Alle anderen werden von den Kantonen beurteilt. In welchen Kantonen der 1. Mai als gesetzlicher Feiertag gilt, erfährst du hier (für die Informationen über die Karte fahren):

In diesen Kantonen gilt der Feiertag:

quelle: admin.ch

Was ist 2026 zum 1. Mai in der Schweiz geplant?

Schweizweit sind viele Veranstaltungen wie Demos, Feste und öffentliche Reden geplant. Das ist das Programm in den drei grössten Städten der Deutschschweiz:

Bern

In der Bundesstadt wird der Tag der Arbeit unter dem Motto «Klassenkampf statt Vaterland - Kein Krieg auf dem Rücken unserer Arbeit» begangen. Die Veranstalterinnen und Veranstalter der Demonstration möchten darauf aufmerksam machen, dass «der Schweizer Rüstungsapparat ausgebaut» und «der Sozialstaat hingegen massiv abgebaut» wird. Diese beginnt um 18 Uhr im Rosengarten.

Basel

In Basel wird der Tag der Arbeit hingegen von der SP, den Grünen und dem Gewerkschaftsbund beider Basel organisiert. Dieses Jahr sollen mit einer Grossdemonstration, die um 10 Uhr beim Messeplatz beginnt, höhere Löhne und tiefere Krankenkassenprämien gefordert werden.

Zürich

In der grössten Stadt der Schweiz kommen Demonstrantinnen und Demonstranten am 1. Mai 2026 deshalb zusammen, um gegen «den Niedergang der regelbasierten internationalen Ordnung» zu protestieren. Die Demonstration startet um 10 Uhr auf dem Helvetiaplatz und wird vom 1.Mai-Komitee organisiert.

Wo wird der 1. Mai ansonsten besonders gefeiert?

Besonders in sozialistischen und ehemals sozialistischen Staaten ist der Tag der Arbeit wichtig. Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu Beginn der 90er-Jahre begingen die unterschiedlichen Sowjetrepubliken den Tag mit aufwändigen Märschen und Feiern.

An einer 1. Mai Parade anlaesslich der Konferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands marschieren Arbeiter mit Fahnen und Portraits von Lenin und Stalin ueber den Marx Engels-Platz in Ost-B ...
Eine undatierte Aufnahme eines 1.-Mai-Umzuges auf dem Marx-Engels-Platz in Ostberlin (DDR).Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In Russland finden bis heute am 1. Mai umfangreiche Märsche und Militärparaden statt.

Some of about 7,000 Communist supporters with red flags and banners march along the bridge near the Kremlin in Moscow, Monday, May 1, 2000. Representatives of trade unions and Communists rallied to ma ...
Kommunisten marschieren in Moskau am Tag der Arbeit im Jahr 2000 auf.Bild: AP

Doch auch andern Orts wie zum Beispiel in Puerto Rico finden jährlich grosse Kundgebungen statt.

epa08396783 People participate from their cars during a demonstrations for the International Labor Day, in San Juan, Puerto Rico, 01 May 2020. Several demonstrations commemorated this Friday the Inter ...
Wegen der weltweiten Corona-Pandemie wurde der 1.Mai-Umzug in San Juan 2020 kurzerhand in Autos durchgeführt. Bild: EPA

In der Schweiz gehört die Kundgebung in Zürich zu den grössten Anlässen am Tag der Arbeit. Der Umzug am Morgen des ersten Mai wird von einem mehrtägigen Fest begleitet.

Menschen bewegen sich im Demonstrationszug durch Zuerich am Montag, 1. Mai 2017, am Tag der Arbeit. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Der Marsch am 1. Mai in Zürich 2017.Bild: KEYSTONE

Warum wird am Tag der Arbeit protestiert?

Wie die Geschichte des Feiertages zeigt, geht dieser auf Demonstrationen im 19. Jahrhundert in den USA zurück. Seither standen viele diese Kundgebungen stets im Sinne der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Gewerkschaften steckten tief in den Organisationsorganen.

Die weltweiten sozialistischen Bewegungen weisen aber immer wieder auf drastische Unterschiede hin, die ja bereits zu einem Zusammenbruch der Dachorganisation geführt hatten. So stehen hinter den Kundgebungen am Ersten Mai auch heute ganz unterschiedliche Ideologien und Ideen.

Mit Material der sda

Mehr zum Thema:

Viel mehr Rassismus in der Schweiz – Ausländer und Schwarze am stärksten betroffen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Frauenstreik 1991 in Bildern:
1 / 8
Frauenstreik 1991
Plakat zum landesweiten Frauenstreik vom 14. Juni 1991 mit dem Motto: «Wenn Frau will, steht alles still». Das Sujet stammt von Grafikerin Agnes Weber. (bild: schweizerisches nationalmuseum / asl)
quelle: schweizerisches nationalmuseum / asl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
13.06.2020 - BLM-Demo Zürich - Erste Impressionen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Ein Affront»: Kulturszene erhebt Vorwürfe gegen SRG wegen möglichem SRF-2-Aus
Der Rückgang der Hörerzahlen sei selbstverschuldet, profilierte Kultursendungen habe die SRG mit Kurzfutter ersetzt, so Vorwürfe aus der Schweizer Kulturszene.
«Eine Einstellung des Senders SRF 2 Kultur wäre eine Katastrophe», sagt Regine Helbling. Sie ist Geschäftsführerin von Visarte, dem Berufsverband für visuelle Kunst. Die Schweizer Kulturszene werde auf den geplanten Abbau reagieren, betont Helbling.
Zur Story