Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

«Pride Match» an der Fussball-WM 2026 heisst Ägypten – Iran in Seattle

Seattle Pride Match World Cup 2026 mögliche Plakate
Die Finalisten bei der Wahl zum Plakat für den «Pride Match».Bild: seattlefwc26

Dieses Duell zweier schwulenfeindlicher Länder wird an der Fussball-WM zum «Pride Match»

Fussball unter dem Regenbogen: Ein WM-Spiel in Seattle wird im nächsten Sommer im Rahmen des LGBTQ Pride Month ausgetragen. Nach der Auslosung steht fest, dass die Partie zwischen Ländern mit strengen Anti-Homosexuellen-Gesetzen stattfindet.
08.12.2025, 08:0808.12.2025, 08:08
Ralf Meile
Ralf Meile

«Today I feel gay», bekannte vor drei Jahren Gianni Infantino. Der FIFA-Präsident sorgte am Freitag bei der Auslosung der Gruppen für die WM 2026 erneut für Aufsehen, einerseits mit seinem Benehmen, andererseits mit der Vergabe eines Friedenspreises für US-Präsident Donald Trump.

Video: watson/Amber Vetter

Ob sich Infantino auch am 26. Juni 2026 solidarisch mit der LGBTQ-Gemeinschaft zeigen wird, bleibt abzuwarten. An diesem Tag findet in Seattle eine WM-Partie statt, die im Rahmen des «Pride Month» schon im Voraus als «Pride Match» deklariert worden war. Das Spiel soll Ausdruck des Engagements der Stadt an der Westküste und des Bundesstaats Washington sein, eine integrative Umgebung zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen.

Nun steht die Paarung des Pride Matchs fest. Sie lautet:

Ägypten gegen Iran.

Niemand bestreitet, dass es in diesen beiden Ländern schlecht steht um die Menschenrechte von Personen der LGBTQ-Gemeinschaft. Homosexuelle Beziehungen sind sowohl in Ägypten wie im Iran strafbar. Laut iranischem Gesetz kann die Todesstrafe verhängt werden.

Bürgermeisterin freut sich

Die Organisatoren der WM-Spiele in Seattle halten an ihrem Vorhaben fest. Gegenüber dem Portal «Outsports» sagte ein Sprecher: «Fussball hat die einzigartige Kraft, Menschen über Grenzen, Kulturen und Glaubensrichtungen hinweg zu vereinen. Wir fühlen uns geehrt, einen Pride Match auszurichten und Pride als Teil der globalen Fussballgemeinschaft zu feiern.»

A large LGBTQ Pride flag flutters briefly atop the otherwise empty Seattle Sounders and Seattle Seahawks&#039; stadium after being raised for a photo op Monday, June 22, 2020, in Seattle. The usual LG ...
Eine Regenbogenflagge weht über dem Lumen Field in Seattle, wo die WM-Partien stattfinden werden.Bild: keystone

Auch Seattles neue Bürgermeisterin, die ihr Amt am 1. Januar antreten wird, freut sich auf die Partie im Zeichen des Regenbogens. «Wir können der Welt zeigen, dass in Seattle jeder willkommen ist», sagte Katie Wilson von den Demokraten. «Was für eine unglaubliche Ehre für unsere Stadt!»

Trump hatte im Rahmen der WM-Auslosung eine Kehrtwende vollzogen. Er will nun demokratisch regierten Städten die Partien doch nicht entziehen, wie er noch vor wenigen Wochen gedroht hatte.

Ägypten und der Iran treffen in der Gruppe G der WM 2026 auf Belgien und Neuseeland. Auch das Duell dieser beiden Nationen hätte der Pride Match sein können – die FIFA entschied sich jedoch, es in Vancouver auszutragen.

Trump, Infantino und Shaqs Scherze – die treffendsten Reaktionen auf die WM-Auslosung
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Die Lakers verlieren bald ihren besten Schweizer Verteidiger
Die erstaunlichen Lakers verlieren nicht nur das Prestige-Spiel gegen die ZSC Lions (1:3). Sie müssen nächste Saison auch auf Mika Henauer (25), ihren besten Schweizer Verteidiger, verzichten. Ein sträfliches Versäumnis des sonst recht tüchtigen Sportchefs Claudio Cadonau.
Die ZSC Lions besiegen die Lakers zwar 3:1 und geraten erst in der Schlussphase noch ins Wanken. Erstaunlich: Die Lakers haben in dieser Partie die bessere Spielkultur als der Meister und entthronte Champions-League-Sieger. Sie tragen Sorge zum Puck, spielen ruhig und präzis und der schwedische Stürmer Malte Strömwall ist durchaus eine Antwort der Lakers auf Denis Malgin. Aber auf den letzten Metern vor Simon Hrubec fehlen eine Prise Biss, Geradlinigkeit und Glück. Der ZSC-Goalie ist der Matchwinner. Die ZSC Lions gewinnen am Sonntagnachmittag im biederen und abgesetzten spielerischen Werktags-Gewand.
Zur Story