Im Parallelslalom in Bad Gastein belegen Dario Caviezel und Julie Zogg im Mixed-Wettkampf den 2. Platz. Die Alpin-Snowboarder mussten sich erst im grossen Final geschlagen geben. Das italienische Duo mit Aaron March und Lucia Dalmasso triumphierte mit 0,4 Sekunden Vorsprung.
Das zweite Schweizer Team mit Gian Casanova und Flurina Bätschi war im Viertelfinal des Weltcup-Wettkampfs gescheitert. Das Duo unterlag Zogg und Caviezel mit 0,83 Sekunden Rückstand und belegte schliesslich den 5. Platz. (hkl/sda)
