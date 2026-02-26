sonnig12°
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: CR7 steigt bei spanischem Zweitligisten ein

Sport-News

CR7 steigt bei spanischem Zweitligisten ein +++ Miguel Reichmuth verletzt sich im WK

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
26.02.2026, 12:4926.02.2026, 12:49
Ronaldo kauft Anteile an spanischem Zweitligisten
Cristiano Ronaldo hat sich beim spanischen Zweitligisten UD Almeria eingekauft. Der Portugiese sicherte sich über seine Firma CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile an dem Klub, wie Almeria mitteilte.

«Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fussball zu leisten. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial», wurde der 41-Jährige zitiert. Mehrheitsanteilseigner und Präsident ist Mohamed Al Khereiji aus Saudi-Arabien. Almeria peilt den Aufstieg in La Liga an und liegt aktuell auf Rang drei. (abu/sda/dpa)


Masarova in Austin im Viertelfinal
Rebeka Masarova (WTA 120) gewinnt im Achtelfinal des WTA-250-Turniers in Austin 7:6 (7:2), 6:3 gegen die Lokalmatadorin Whitney Osuigwe (WTA 163). Die 26-Jährige feiert damit ihren vierten Sieg in Folge. Masarova kommt in Austin immer mehr auf Touren. Gegen Osuigwe, die wie Masarova die Qualifikation überstanden hatte, setzte sie sich in zwei Sätzen durch und sicherte sich damit den Viertelfinaleinzug.

In der nächsten Runde trifft Masarova auf die Amerikanerin Taylor Townsend (WTA 119), die sich in ihrem Achtelfinal 6:1, 6:4 gegen Nikola Bartunkova durchgesetzt hat. (riz/sda)


Miguel Reichmuth fällt verletzt aus
Miguel Reichmuth wird dem FC Zürich vorerst verletzt fehlen. Der Mittelfeldspieler hat sich im Rahmen seines obligatorischen militärischen Wiederholungskurses eine Fussverletzung zugezogen, wie der Klub am Mittwochabend mitteilte. Damit fällt der 22-Jährige für rund sechs Wochen aus. (riz/sda)


Rücktritt im Organisationsteam für die Winterspiele 2030
Nach internen Streitigkeiten im Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen 2030 ist Generaldirektor Cyril Linette zurückgetreten. Das Organisationskomitee bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Zuvor waren «unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten» mit dem Vorsitzenden des Komitees, Edgar Grospiron, bekannt geworden, wie Medien berichteten.

Der Rücktritt folgt auf das Ausscheiden von drei anderen Führungskräften aus dem zerstrittenen Organisationskomitee. Grospiron beteuerte, dass die Vorbereitungen dadurch nicht gefährdet seien. Nach den Sommerspielen in Paris 2024 finden die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen statt. Dort wurden bereits Winterspiele in Chamonix (1924), Grenoble (1968) und Albertville (1992) veranstaltet. (nih/sda/apa/dpa)
Cup-Halbfinals angesetzt
Die Halbfinals im Schweizer Cup sind zeitlich angesetzt. Die Partie zwischen Lausanne-Ouchy und den Grasshoppers findet am Samstag, 18. April, um 19.15 Uhr auf der Lausanner Pontaise statt. Tags darauf empfängt Yverdon im anderen Duell zwischen einen Klub aus der Challenge und Super League um 15.00 Uhr den FC St.Gallen. (nih/sda)



