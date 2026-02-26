Oliver Mintzlaff hat die Gerüchte über Unzufriedenheit mit der Arbeit von Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull dementiert. Die Berichte über einen möglichen Abgang im Sommer sei «völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp.»
Zuvor hatten die «Salzburger Nachrichten» berichtet, dass die Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Klopp in diesem Sommer beendet werden könnten, weil die sportliche Entwicklung im Fussball-Kosmos des Getränkeherstellers nicht zufriedenstellend sei. Sollte er um eine Freigabe bitten, würde man ihm deshalb keine Steine in den Weg legen. Mintzlaff erklärte nun: «Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.» (nih)
