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MotoGP: Schwere Stürze überschatten Rennen– Alex Marquez im Spital

epa12967545 Spanish MotoGP rider Alex Marquez is assisted by paramedics after crashing during the Moto GP race of the Grand Prix of Catalonia at the Circuit de Barcelona-Catalunya racetrack in Montmel ...
Alex Marquez stürzte schwer und musste in ein Spital gebracht werden.Bild: keystone

Schwere Stürze überschatten MotoGP – Alex Marquez notoperiert

17.05.2026, 19:1817.05.2026, 19:18

Fabio Di Giannantonio (Ducati) gewinnt am Sonntag auf der Rennstrecke Barcelona-Catalunya in Montmelo den MotoGP-Grand Prix von Katalonien. Das sechste Saisonrennen verlief ereignisreich mit sechs Stürzen, einem Rennabbruch, dann einem Neustart mit gleich wieder einem schweren Unfall und prominenten Verletzten.

Der Italiener Di Giannantonio kam zum zweiten GP-Sieg im MotoGP.

epa12967936 Italian MotoGP rider Fabio Di Giannantonio of VR46 Racing Team celebrates after winning the MotoGP race of the Grand Prix of Catalonia at the Circuit de Barcelona-Catalunya racetrack in Mo ...
Di Giannantonio feiert seinen zweiten GP-Sieg.Bild: keystone

Das Rennen war zunächst in der 12. von 24 Rennrunden nach einem schweren Sturz des Spaniers Alex Marquez (Ducati) unterbrochen worden. Alex Marquez wurde in ein Spital gebracht – diagnostiziert wurden ein Schlüsselbeinbruch (rechts) und ein Halswirbelbruch. Alex Marquez wurde noch am Sonntag operiert. Bei seinem Sturz brachte Alex Marquez auch Di Giannantonio zu Fall, der eine Stunde später und nach zwei Neustarts das Rennen dennoch gewinnen konnte.

Der schwere Sturz von Alex Marquez.Video: SRF

Beim zweiten Start kam es in der ersten Kurve zu einem weiteren Sturz, diesmal war Johann Zarco (Honda), der älteste Fahrer im Rennen (35), betroffen. Zarco wurde minutenlang im Kiesbett medizinisch versorgt und schliesslich auch ins Spital gebracht. Zarco zog sich Verletzungen am linken Bein zu, soll aber gemäss ersten Untersuchungen Glück im Unglück gehabt haben. (car/sda)

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