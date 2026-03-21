Das Schweizer Frauen-Team gewinnt die Round Robin an der WM in Calgary und trifft nun im Halbfinal auf Schweden. Gegen die Schwedinnen bestritten die Schweizerinnen mit Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller das letzte Spiel der Vorrunde und siegten 7:3.
Während Schwaller und Co. direkt die Halbfinals erreichten, mussten die Schwedinnen den Umweg über die Viertelfinals nehmen. Dort setzten sie sich gegen Südkorea mit 9:5 durch. Die Halbfinals stehen am Samstagabend um 23 Uhr Schweizer Zeit auf dem Programm - den zweiten bestreiten Kanada und Japan. (riz/sda)
Während Schwaller und Co. direkt die Halbfinals erreichten, mussten die Schwedinnen den Umweg über die Viertelfinals nehmen. Dort setzten sie sich gegen Südkorea mit 9:5 durch. Die Halbfinals stehen am Samstagabend um 23 Uhr Schweizer Zeit auf dem Programm - den zweiten bestreiten Kanada und Japan. (riz/sda)