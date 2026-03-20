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Chuck Norris ist tot: Actionstar stirbt im Alter von 86 Jahren

AGENT RECON, Chuck Norris, 2024. Quiver Distribution /Courtesy Everett CollectionMCDAGRE EC011 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx MCDAGRE EC011 MCDAGRE_EC011_H
Action-Star Chuck Norris ist tot – der Schauspieler wurde 86 Jahre alt.Bild: www.imago-images.de

Chuck Norris ist tot

20.03.2026, 15:0220.03.2026, 15:21

Schauspieler Chuck Norris ist tot. Das hat seine Familie am Freitag bestätigt. Der Action-Star starb bereits am Donnerstagmorgen. Er sei «im Kreise seiner Familie und in Frieden» eingeschlafen, so heisst es weiter. Zu den genaueren Umständen gab es zunächst keine Informationen.

Schon am Donnerstag wurde berichtet, dass es Norris nicht gut ging. Wie das US-Nachrichtenportal TMZ unter Berufung auf sein direktes Umfeld schrieb, war der Schauspieler nach einem medizinischen Notfall auf Hawaii ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach habe sich der Vorfall innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf der Insel Kauai ereignet.

Wie viel Chuck Norris steckt in dir? Wer 0 Prozent hat, kriegt 1 Roundhouse-Kick!

Chuck Norris, mit bürgerlichem Namen Carlos Ray Norris Jr., erlangte in den 70er-Jahren internationale Bekanntheit als Action-Star. Seit 2004 zog sich der US-Amerikaner weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück, genoss aber bis heute grosse Bekanntheit – insbesondere als Meme und durch Witze über seine Rolle als unbesiegbarer Held in seinen Filmen. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

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Lil Buoy aka Yung Speedo
20.03.2026 15:04registriert März 2020
Falsch: Der Tod ist jetzt Chuck Norris.

RIP, Legende!
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Mezzomix
20.03.2026 15:06registriert Februar 2019
RIP

Ganz ohne Spruch, einfach mein aufrichtiges Beileid der Familie und den Nahestehenden.
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stevensplace
20.03.2026 15:16registriert März 2020
Chuck Norris ist eigentlich schon vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bisher nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen: Bis Heute 🙏

R.I.P
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Actionstar Chuck Norris ins Spital gebracht
Noch kurz zuvor soll Chuck Norris trainiert haben, dann folgt plötzlich ein Krankenhausaufenthalt. Was genau passiert ist, bleibt bislang offen.
Sorge um Chuck Norris: Wie das US-Nachrichtenportal TMZ unter Berufung auf sein direktes Umfeld berichtet, ist der Schauspieler nach einem medizinischen Notfall auf Hawaii ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach habe sich der Vorfall innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf der Insel Kauai ereignet.
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