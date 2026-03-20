Action-Star Chuck Norris ist tot – der Schauspieler wurde 86 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

Chuck Norris ist tot

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Schauspieler Chuck Norris ist tot. Das hat seine Familie am Freitag bestätigt. Der Action-Star starb bereits am Donnerstagmorgen. Er sei «im Kreise seiner Familie und in Frieden» eingeschlafen, so heisst es weiter. Zu den genaueren Umständen gab es zunächst keine Informationen.

Schon am Donnerstag wurde berichtet, dass es Norris nicht gut ging. Wie das US-Nachrichtenportal TMZ unter Berufung auf sein direktes Umfeld schrieb, war der Schauspieler nach einem medizinischen Notfall auf Hawaii ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach habe sich der Vorfall innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf der Insel Kauai ereignet.

Chuck Norris, mit bürgerlichem Namen Carlos Ray Norris Jr., erlangte in den 70er-Jahren internationale Bekanntheit als Action-Star. Seit 2004 zog sich der US-Amerikaner weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück, genoss aber bis heute grosse Bekanntheit – insbesondere als Meme und durch Witze über seine Rolle als unbesiegbarer Held in seinen Filmen. (dab)

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