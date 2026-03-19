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Titlis Xpress bleibt geschlossen: So ist die Lage im Skigebiet

KEYPIX - Gondeln der Gondelbahn Engelberg-Titlis Express sind auf der Gerschnialp und zwischen dem Truebsee, wo eine Gondel der selben Bahn abstuerzte, am Mittwoch, 18. Maerz 2026 in Engelberg. (KEYST ...
Der untere Teil des Titlis Xpress ist am Donnerstag wieder in Betrieb. Bild: keystone

Oberer Teil des Titlis Xpress bleibt geschlossen – trotzdem herrscht normaler Skibetrieb

19.03.2026, 09:4419.03.2026, 09:59

Nach dem tödlichen Seilbahnunfall im Skigebiet Engelberg-Titlis am Mittwoch bleibt die betroffene Anlage zwischen den Stationen Trübsee und Engelberg-Stand weiterhin ausser Betrieb. Eine Wiederinbetriebnahme ist derzeit noch ungewiss. Das hängt von den Ermittlungen zum Unfall ab, wie Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlis-Bergbahnen, auf Anfrage erklärt. Mit dem Wetter habe der Stillstand nichts zu tun.

HANDOUT - A Picture of a wrecked cable car at the Engelberg ski area. On Wednesday morning, March 18, 2026, a Titlis cable car between Trübsee and Stand went down for reasons not yet clarified. One pe ...
Die abgestürzte Gondel zwischen Trübsee und Engelberg-Stand.Bild: keystone

Normaler Skibetrieb am Seppitag

Als Ersatz für die Gäste werde eine Luftseilbahn zwischen Trübsee und Engelberg-Stand betrieben, um den Transport sicherzustellen, sagte Appenzeller am Donnerstagmorgen. Er ergänzt: «Der Betrieb ist sicher, sonst würden wir nicht öffnen.»

Geschlossen ist hingegen auch der Ice Flyer, ein Sechser-Sessellift zwischen Stand und Titlis. Dieser ist wegen Revisionsarbeiten bis am Freitag ausser Betrieb.

Im Skigebiet herrscht am Donnerstag ansonsten normaler Skibetrieb, erklärt Appenzeller weiter. Man erwarte zahlreiche Gäste, da in der Zentralschweiz Seppitag ist und deshalb viele den freien Tag auf der Piste verbringen wollen.

Auch am Donnerstag ist Wind vorhergesagt, allerdings nicht so starker wie am Mittwoch. Derzeit liegt die Windgeschwindigkeit auf dem Titlis laut Meteoschweiz bei rund 15 Stundenkilometern, Böen erreichen rund 30 km/h.

Wind Titlis 19.3.26
Die gemessene Windgeschwindigkeit in den vergangenen Tagen bei der Messstation Titlis. Die hellblaue Linie weist die Böen aus, die dunkelblaue die Windgeschwindigkeit.Bild: MeteoSchweiz

Beim Absturz einer Gondel kam am vergangenen Mittwochvormittag eine 61-jährige Frau ums Leben. Die Gondelbahn löste sich nach der Mittelstation im Gebiet Schlächtismatt und stürzte ab. Die Bahn wurde 2015 eröffnet und zuletzt im vergangenen September revidiert.

Untersuchungen laufen

Die Ursache des Unfalls wird derzeit untersucht. Die Leitung des Verfahrens liegt bei der Staatsanwaltschaft Nidwalden. Zwar gehört Engelberg zum Kanton Obwalden, der Unfall ereignete sich jedoch auf Nidwaldner Kantonsgebiet.

Die Titlis-Bahnen können derzeit keine weiteren Details zum Unfall nennen. Dies sei erst nach den Untersuchungen möglich, erklärt Appenzeller. (vro/sda)

Mehr zum Gondel-Absturz:

Gondel im Skigebiet Titlis abgestürzt – Frau (61) aus Region tödlich verletzt
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Gondelabsturz im Skigebiet Titlis
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Gondelabsturz im Skigebiet Titlis

Die Kriminalpolizei Nidwalden informiert an einer Medienkonferenz über das Gondelunglück in Engelberg.
quelle: keystone / urs flueeler
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CEO der Titlis Bergbahnen erklärt Gondelabsturz
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