Dasan denhat nach dem Unmut über den Einsatz von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE einenbekommen. Das Quartier heisst jetzt- und nicht mehr wie bislang geplant Ice House (Eishaus). Dies geht aus einer Mitteilung der US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey hervor.Die Änderung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen das teils brutale Vorgehen der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. In der Stadt Minnesota wurden dabei zwei Menschen getötet. In Italien gibt es zudem Ärger darüber, dass ICE-Beamte in der Begleitung von US-Offiziellen auch zu den Olympischen Spielen kommen sollen.Die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen am Freitag. Das US-Team hat sein offizielles Quartier in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mailand bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden. (hkl/sda/dpa)