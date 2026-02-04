Daniel Thioune folgt bei Werder Bremen auf den vor drei Tagen freigestellten Horst Steffen. Dies gaben die Norddeutschen am Mittwoch bekannt. Zuletzt war der 51-jährige Thioune Trainer in Düsseldorf. Nach einem schlechten Saisonstart musste er das Team um den Schweizer Internationalen Cedric Itten im Oktober verlassen.
Sport-News
Thioune übernimmt in Bremen +++ Masarova scheitert in der 2. Runde
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schicke uns deinen Input
Thioune übernimmt in Bremen
Masarova scheitert in der 2. Runde
Rebeka Masarova (WTA 114) scheidet beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca in der 2. Runde aus. Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, unterlag Wang Xinyu (WTA 33) 4:6, 2:6.
Einen Tag nach dem Dreisatz-Sieg gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) hatte Masarova der als Nummer 4 gesetzten Chinesin nur wenig entgegenzusetzen. Sie nutzte zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im ersten Satz. Da sie ihrerseits jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgab, war sie am Ende chancenlos. Letztmals zwei Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025. (abu/sda)
Einen Tag nach dem Dreisatz-Sieg gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) hatte Masarova der als Nummer 4 gesetzten Chinesin nur wenig entgegenzusetzen. Sie nutzte zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im ersten Satz. Da sie ihrerseits jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgab, war sie am Ende chancenlos. Letztmals zwei Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025. (abu/sda)
Wizards mit deutlicher Niederlage gegen die Knicks
Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen sind die Washington Wizards zurück auf der Verliererstrasse. Das NBA-Team mit dem Schweizer Kyshawn George unterliegt den New York Knicks deutlich 101:132.
Gegen die formstarken Gäste, die mit sechs Siegen am Stück in die Hauptstadt gereist waren, mussten die Wizards von Beginn an untendurch. Bereits nach wenigen Minuten stand es 0:7, nach dem ersten Viertel lag das Heimteam schon 22:38 im Hintertreffen. Näher als auf zwölf Punkte kam der Vorletzte der Eastern Conference nie mehr heran. George kam in 26 Minuten auf 8 Punkte und 2 Rebounds. (abu/sda)
Gegen die formstarken Gäste, die mit sechs Siegen am Stück in die Hauptstadt gereist waren, mussten die Wizards von Beginn an untendurch. Bereits nach wenigen Minuten stand es 0:7, nach dem ersten Viertel lag das Heimteam schon 22:38 im Hintertreffen. Näher als auf zwölf Punkte kam der Vorletzte der Eastern Conference nie mehr heran. George kam in 26 Minuten auf 8 Punkte und 2 Rebounds. (abu/sda)
Liam Rivera erster FIS-Freeride-Weltmeister
Der erste Freeride-Weltmeister der Snowboarder unter dem Dach der FIS kommt aus der Schweiz. Liam Rivera sicherte sich den Titel am Dienstag bei der Premiere in Andorra.
Rivera setzte sich im Skigebiet Ordine-Arcalis vor dem Franzosen Victor de Le Rue und dem Amerikaner Michael Mawn durch. Der 26-jährige wurde in Mexiko geboren und wuchs in der Westschweiz auf. Im Alter von neun Jahren wechselte er vom Skifahren aufs Snowboard. Seit seinem Debüt auf der Freeride World Tour im Jahr 2023 mischt er vorne mit. (abu/sda)
Rivera setzte sich im Skigebiet Ordine-Arcalis vor dem Franzosen Victor de Le Rue und dem Amerikaner Michael Mawn durch. Der 26-jährige wurde in Mexiko geboren und wuchs in der Westschweiz auf. Im Alter von neun Jahren wechselte er vom Skifahren aufs Snowboard. Seit seinem Debüt auf der Freeride World Tour im Jahr 2023 mischt er vorne mit. (abu/sda)
Leverkusen erster Halbfinalist
Bayer Leverkusen steht als erste Mannschaft in den Halbfinals des deutschen Cups. Der Doublesieger von 2024 setzte sich am Dienstagabend zuhause gegen den Bundesliga-Kontrahenten St. Pauli 3:0 durch.
Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann erzielten die Tore ab der 31. Minute im Halbstundentakt. Jonas Omlin sass bei den Leverkusenern wiederum auf der Ersatzbank.
In den weiteren Viertelfinals duellieren sich in den kommenden Tagen Holstein Kiel und Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr), Hertha Berlin und Freiburg (Dienstag, 10. Februar) sowie Bayern München und RB Leipzig (11. Februar). (hkl/sda)
Martin Terrier, Patrik Schick und Jonas Hofmann erzielten die Tore ab der 31. Minute im Halbstundentakt. Jonas Omlin sass bei den Leverkusenern wiederum auf der Ersatzbank.
In den weiteren Viertelfinals duellieren sich in den kommenden Tagen Holstein Kiel und Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr), Hertha Berlin und Freiburg (Dienstag, 10. Februar) sowie Bayern München und RB Leipzig (11. Februar). (hkl/sda)
Alex Vogel ist Scratch-Europameister
Alex Vogel beschert der Schweiz in der Türkei die erste Schweizer Goldmedaille an einer Bahn-EM seit zehn Jahren.
Vogel, am Montag bereits Silbermedaillengewinner mit dem Vierer, triumphierte an den Titelkämpfen in Konya im Scratch. Es handelt sich um den ersten EM-Triumph für die Schweiz seit zehn Jahren und den dritten Medaillengewinn in Konya. Das Schweizer Nationalteam präsentierte sich somit auch am dritten Wettkampftag in hervorragender Verfassung. Am Sonntag war Aline Seitz im Scratch Zweite geworden.
Vogel setzte sich im Duell mit dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ilja Sawekin durch. Zuvor hatten sich die beiden einen Rundenvorsprung erkämpft. (hkl/sda)
Vogel, am Montag bereits Silbermedaillengewinner mit dem Vierer, triumphierte an den Titelkämpfen in Konya im Scratch. Es handelt sich um den ersten EM-Triumph für die Schweiz seit zehn Jahren und den dritten Medaillengewinn in Konya. Das Schweizer Nationalteam präsentierte sich somit auch am dritten Wettkampftag in hervorragender Verfassung. Am Sonntag war Aline Seitz im Scratch Zweite geworden.
Vogel setzte sich im Duell mit dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ilja Sawekin durch. Zuvor hatten sich die beiden einen Rundenvorsprung erkämpft. (hkl/sda)
Waltert gegen Top-20-Spielerin Tauson chancenlos
Für Simona Waltert ist die Hürde Clara Tauson (WTA 16) am WTA-500-Turnier in Abu Dhabi zu hoch. Die 25-jährige Bündnerin (WTA 94) unterliegt der als Nummer 3 gesetzten Dänin in der 2. Runde 3:6, 1:6.
Tauson verwandelte nach 69 Minuten ihren ersten Matchball. Davor war Waltert zwar mit einem Break in die Partie gestartet, mit dem eigenen Aufschlag gelang es ihr aber zu selten, das Spieldiktat zu übernehmen. Mit dem ersten Service gewann sie nur 44 Prozent der Punkte (14 von 32), mit dem zweiten 17 Prozent (2 von 12).
Trotz der deutlichen Niederlage gegen Tauson kann Waltert den Abstecher in die Vereinigten Arabischen Emirate als Erfolg verbuchen. Die gesammelten Punkte könnten die aktuelle Weltnummer 94 im Ranking zum ersten Mal in die Top 80 führen. Ihre bislang beste Rangierung war Platz 86. (hkl/sda)
Tauson verwandelte nach 69 Minuten ihren ersten Matchball. Davor war Waltert zwar mit einem Break in die Partie gestartet, mit dem eigenen Aufschlag gelang es ihr aber zu selten, das Spieldiktat zu übernehmen. Mit dem ersten Service gewann sie nur 44 Prozent der Punkte (14 von 32), mit dem zweiten 17 Prozent (2 von 12).
Trotz der deutlichen Niederlage gegen Tauson kann Waltert den Abstecher in die Vereinigten Arabischen Emirate als Erfolg verbuchen. Die gesammelten Punkte könnten die aktuelle Weltnummer 94 im Ranking zum ersten Mal in die Top 80 führen. Ihre bislang beste Rangierung war Platz 86. (hkl/sda)
Joceline Wind mit Schweizer Rekord über 1500 m
Fantastische Leistung von Joceline Wind am Hallenmeeting in Ostrava: In 4:06,55 Minuten stellte die 25-jährige Bernjurassierin einen Schweizer Hallenrekord auf und lief auf Platz 6. Wind verbesserte die bisherige Bestmarke von Sandra Gasser aus dem Jahr 1993 (4:07,98) um mehr als anderthalb Sekunden.
Erst am Sonntag hatte Wind in Val-de-Reuil in 4:37,02 Minuten eine nationale Indoor-Bestmarke über die Meile aufgestellt.
Am gleichen Meeting in Ostrava überzeugte auch Valentina Rosamilia. Die 800-m-Läuferin lief auf Platz 3 und unterbot mit 2:00,78 Minuten die Limite für die Hallen-WM im März im polnischen Torun (2:00,90). Ihre persönliche Bestzeit von 2:01,98 Minuten senkte sie um mehr als eine Sekunde. Rosamilia ist nach Audrey Werro die zweite Schweizer 800-m-Athletin mit einer erfüllten WM-Limite. (hkl/sda)
Erst am Sonntag hatte Wind in Val-de-Reuil in 4:37,02 Minuten eine nationale Indoor-Bestmarke über die Meile aufgestellt.
Am gleichen Meeting in Ostrava überzeugte auch Valentina Rosamilia. Die 800-m-Läuferin lief auf Platz 3 und unterbot mit 2:00,78 Minuten die Limite für die Hallen-WM im März im polnischen Torun (2:00,90). Ihre persönliche Bestzeit von 2:01,98 Minuten senkte sie um mehr als eine Sekunde. Rosamilia ist nach Audrey Werro die zweite Schweizer 800-m-Athletin mit einer erfüllten WM-Limite. (hkl/sda)
Kein Ice House mehr: Neuer Name für Haus des US-Olympiateams
Das Haus des US-Olympiateams an den Winterspielen in Mailand hat nach dem Unmut über den Einsatz von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE einen neuen Namen bekommen. Das Quartier heisst jetzt Winter House (Winterhaus) - und nicht mehr wie bislang geplant Ice House (Eishaus). Dies geht aus einer Mitteilung der US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey hervor.
Die Änderung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen das teils brutale Vorgehen der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. In der Stadt Minnesota wurden dabei zwei Menschen getötet. In Italien gibt es zudem Ärger darüber, dass ICE-Beamte in der Begleitung von US-Offiziellen auch zu den Olympischen Spielen kommen sollen.
Die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen am Freitag. Das US-Team hat sein offizielles Quartier in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mailand bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden. (hkl/sda/dpa)
Die Änderung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen das teils brutale Vorgehen der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. In der Stadt Minnesota wurden dabei zwei Menschen getötet. In Italien gibt es zudem Ärger darüber, dass ICE-Beamte in der Begleitung von US-Offiziellen auch zu den Olympischen Spielen kommen sollen.
Die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen am Freitag. Das US-Team hat sein offizielles Quartier in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mailand bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden. (hkl/sda/dpa)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson