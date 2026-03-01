Dario Caviezel stand am Sonntag in Krynica-Zdroj beim zweiten Parallel-Riesenslalom des Wochenendes als Dritter auf dem Podest. Der 30-Jährige setzte sich im kleinen Final gegen den Olympiasieger Benjamin Karl durch. Den Sieg sicherte sich wie schon am Vortag der Italiener Maurizio Bormolini. Caviezel stand bereits zum dritten Mal in diesem Weltcupwinter auf dem Podest.
Seine Frau Ladina Caviezel und Julie Zogg schieden in den Viertelfinals gegen hochkarätige Gegnerinnen aus. Julie Zogg unterlag in diesem Lauf der späteren Siegerin Sabine Payer aus Österreich, Ladina Caviezel der Finalistin Lucia Dalmasso aus Italien. (riz/sda)
