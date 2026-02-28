wechselnd bewölkt
Iran

Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen

Video: watson/Michael Shepherd

«Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen»: Trump verkündet Angriff gegen Iran

28.02.2026, 09:1428.02.2026, 09:40

Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen. Das sagte der Republikaner in einem Video, das auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht wurde. Vor der Bekanntmachung hatte Israel bereits mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet habe.

US-Präsident Donald Trump hat einen Einsatz im Iran bestätigt.
US-Präsident Donald Trump hat einen Einsatz im Iran bestätigt.screenshot truth social @realdonaldtrump

Ziel sei es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem man die unmittelbare Bedrohung durch die iranische Führung beseitige. US-Streitkräfte führten einen «massiven und andauernden Einsatz durch», um zu verhindern, dass durch diese «radikale Diktatur» die nationalen Sicherheitsinteressen der USA bedroht würden.

Trump: Iran wird nie eine Atomwaffe haben

Trump kündigte an, die Raketen des Irans zu vernichten. «Wir werden ihre Marine vernichten», sagte er weiter. Man werde sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffe haben werde. «Sie werden nie eine Atomwaffe haben», betonte er. Die iranische Führung werde bald lernen, dass man die Stärke der US-Streitkräfte nie herausfordern sollte.

Trump forderte die Revolutionsgarden, iranischen Streitkräfte und Polizeikräfte zudem auf, ihre Waffen niederzulegen. Er stellte in diesem Falle vollständige Immunität in Aussicht. Andernfalls würden sie einem sicheren Tod entgegensehen.

An das iranische Volk gewandt sagte Trump: «Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen.» Die Menschen sollten in Sicherheit bleiben und ihre Häuser nicht verlassen. Bomben würden fallen. «Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.»

Angriffe inmitten neuer Verhandlungen über Atomprogramm

Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz mitgeteilt, dass sein Land einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet habe, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen.

Die Angriffe erfolgen inmitten neuer Verhandlungen zwischen den USA und den Iran. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel. (hkl/sda/dpa)

USA und Israel greifen Iran an – Das sagt Trump

Video: watson/Michael Shepherd
Liveticker
Liveticker

Panik in Teheran: Massen flüchten aus der Stadt ++ Netanjahu fordert Regimewechsel
Israel beginnt erneut Krieg gegen den Iran mithilfe der USA – das wissen wir
avatar
Gurgelhals
28.02.2026 09:19registriert Mai 2015
Höchste Zeit um wieder einmal an die unvergessene Meisterleistung von analytischer Urteilsfähigkeit zu erinnern, die Eric Gujer, seines Zeichens Chefredakteur der """Qualitätszeitung""" NZZ, am 26. Juni 2024 ablieferte:

«Wohin steuert Amerika? Aussenpolitisch ist Kamala Harris das grössere Risiko als Trump.»

Fairerweise muss man aber anmerken, dass solche Trömp-Fan Fiction ein viel älteres journalistisches Genre ist. Der unbestrittene Klassiker dazu kam schon 2016 von Maureen Dowd in der New York Times:

«Donald the Dove, Hillary the Hawk.»

Und dann sind diese Typen auch noch stolz darauf…
303
Melden
Zum Kommentar
avatar
Varanasi
28.02.2026 09:25registriert August 2017
Wie Trump sich im Wahlkampf als Friedenspräsident präsentierte und Harris als Kriegspräsidentin… seine Wähler:innen wollten genau das hören und fielen darauf rein. Tja.
Man hätte es wissen können.
211
Melden
Zum Kommentar
avatar
Donnerherz
28.02.2026 09:17registriert November 2020
Der Friedensnobelpreisschnorrer in Aktion.
212
Melden
Zum Kommentar
19
