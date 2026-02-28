Israel hat laut Angaben des Büros des Premierministers bekannt gegeben, dass die neue Operation gegen Iran den Namen «Roaring Lion» trägt. Dieser Name knüpft an die Operation im Juni an, die Israel «Rising Lion» getauft hatte. (hkl)
Liveticker
Trump bestätigt Einsatz: «Überall werden Bomben fallen» +++ Iran kündigt Vergeltung an
- Israel greift erneut den Iran an. Auch die USA sind beteiligt, wie US-Präsident Donald Trump bestätigt.
- Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt.
- Die Regierung hat zudem den Ausnahmezustand ausgerufen, da sie mit Vergeltungsmassnahmen des Iran mit Drohnen und ballistischen Raketen rechnet.
- Der Iran hat mit drastischen Worten reagiert und Vergeltung verkündet.
9:00
Israel nennt Operation «Roaring Lion»
8:54
Trump: US-Amerikaner könnten ums Leben kommen
US-Präsident Donald Trump sagt in seinem Video, dass durch seine Militäroperation im Iran möglicherweise Amerikaner ums Leben kommen könnten.
«Das iranische Regime will töten. Mutige amerikanische Helden könnten ihr Leben verlieren, und wir könnten Verluste erleiden – das kommt im Krieg oft vor –, aber wir tun dies nicht für jetzt. Wir tun dies für die Zukunft, und es ist eine noble Mission», sagt der Präsident.
Die USA hätten jedoch «alle möglichen Schritte unternommen, um das Risiko für US-Personal in der Region zu minimieren». (hkl)
8:51
Trump richtet sich an iranisches Volk
Trump richtet sich in seinem Video-Statement direkt an das iranische Volk: «Wenn wir fertig sind, könnt ihr die Kontrolle über die Regierung übernehmen. Es ist Zeit, euer Schicksal in die Hand zu nehmen.»
Die Militäroperation ziele darauf ab, sicherzustellen, dass der Iran keine Nuklearwaffen entwickeln könne, sagt Trump. Ausserdem werde man die Marine des Iran vernichten, um «das amerikanische Volk zu verteidigen». (hkl)
8:43
Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen
Nach Israels Angriff auf Ziele im Iran ist der Luftraum über Israel in Erwartung eines iranischen Gegenschlags bis auf weiteres geschlossen worden. Verkehrsministerin Miri Regev habe die zivile Luftfahrtbehörde angewiesen, den Luftraumraum für zivile Flüge zu schliessen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Grund sei die Sicherheitslage. Reisende seien angewiesen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere im Ausland sollten die Fluginformationen über Medien und die verschiedenen Fluggesellschaften verfolgen.
Auch im Irak wurde der Luftraum geschlossen, wie das Transportministerium mitteilte.
Der israelische Zivilschutz veröffentlichte ausserdem neue Anweisungen für die Bürger des Landes. Es sollten nur noch notwendige Aktivitäten im ganzen Land stattfinden. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollen vorerst geschlossen bleiben. Grosse Versammlungen sollen unterbleiben. Ausgenommen sei der lebensnotwendige Versorgungssektor. Die neuen Regelungen sollten vorerst bis Montagabend um 19.00 Uhr MEZ gelten. (hkl/sda/dpa)
8:40
Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen. Das sagte der Republikaner in einem auf seiner Plattform Truth Social verbreiteten Video. (hkl/sda/dpa)
8:32
Iran nach Israels Angriff: Wir haben Euch gewarnt
Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi.
Nach Augenzeugenberichten aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurde unter anderem die Residenz von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getroffen. Er selbst habe sich aber vermutlich in Sicherheit gebracht.
Irans Präsident Massud Peseschkian hatte mit einem «umfassenden Krieg» gedroht, sollte Chamenei attackiert werden. (hkl/sda/dpa)
8:31
Iran kündigt Vergeltung an
Iranische Offizielle haben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesprochen. Es seien mehrere Ministerien im Süden Teherans angegriffen worden.
Weiter heisst es, dass man sich aktuell auf «Vergeltung» vorbereite. Die Reaktion werde «vernichtend» sein. (hkl)
8:14
Bilder zeigen Rauch über Teheran
keystone
keystone
8:11
Medien: USA beteiligen sich
Die USA beteiligen sich nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 an den Angriffen des Verbündeten. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel. (sda/lak)
8:06
Regierung ruft Ausnahmezustand aus
In ganz Israel heulten die Sirenen. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen in der Stadtmitte.
Israelische Regierung ruft Ausnahmezustand aus. Das Militär schreibt auf X: Nach einer Lagebeurteilung wurde beschlossen, dass ab heute (Samstag) um 08:00 Uhr sofortige Änderungen an den Richtlinien des Heimatfrontkommandos vorgenommen werden.
Im Rahmen dieser Änderungen wurde beschlossen, alle Gebiete des Landes von «voller Aktivität» auf «wesentliche Aktivität» umzustellen. Dies umfasse ein Verbot von Bildungsaktivitäten, Versammlungen und Arbeitsplätzen, mit Ausnahme von wesentlichen Sektoren. (lak)
8:02