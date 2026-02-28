wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Liveticker

Israel greift erneut den Iran an – die Entwicklungen im Liveticker

Liveticker

Trump bestätigt Einsatz: «Überall werden Bomben fallen» +++ Iran kündigt Vergeltung an

28.02.2026, 08:1328.02.2026, 09:02
  • Israel greift erneut den Iran an. Auch die USA sind beteiligt, wie US-Präsident Donald Trump bestätigt.
  • Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt.
  • Die Regierung hat zudem den Ausnahmezustand ausgerufen, da sie mit Vergeltungsmassnahmen des Iran mit Drohnen und ballistischen Raketen rechnet.
  • Der Iran hat mit drastischen Worten reagiert und Vergeltung verkündet.
Schicke uns deinen Input
9:00
Israel nennt Operation «Roaring Lion»
Israel hat laut Angaben des Büros des Premierministers bekannt gegeben, dass die neue Operation gegen Iran den Namen «Roaring Lion» trägt. Dieser Name knüpft an die Operation im Juni an, die Israel «Rising Lion» getauft hatte. (hkl)
8:54
Trump: US-Amerikaner könnten ums Leben kommen
US-Präsident Donald Trump sagt in seinem Video, dass durch seine Militäroperation im Iran möglicherweise Amerikaner ums Leben kommen könnten.

«Das iranische Regime will töten. Mutige amerikanische Helden könnten ihr Leben verlieren, und wir könnten Verluste erleiden – das kommt im Krieg oft vor –, aber wir tun dies nicht für jetzt. Wir tun dies für die Zukunft, und es ist eine noble Mission», sagt der Präsident.

Die USA hätten jedoch «alle möglichen Schritte unternommen, um das Risiko für US-Personal in der Region zu minimieren». (hkl)
8:51
Trump richtet sich an iranisches Volk
Trump richtet sich in seinem Video-Statement direkt an das iranische Volk: «Wenn wir fertig sind, könnt ihr die Kontrolle über die Regierung übernehmen. Es ist Zeit, euer Schicksal in die Hand zu nehmen.»

Die Militäroperation ziele darauf ab, sicherzustellen, dass der Iran keine Nuklearwaffen entwickeln könne, sagt Trump. Ausserdem werde man die Marine des Iran vernichten, um «das amerikanische Volk zu verteidigen». (hkl)

8:43
Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen
Nach Israels Angriff auf Ziele im Iran ist der Luftraum über Israel in Erwartung eines iranischen Gegenschlags bis auf weiteres geschlossen worden. Verkehrsministerin Miri Regev habe die zivile Luftfahrtbehörde angewiesen, den Luftraumraum für zivile Flüge zu schliessen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Grund sei die Sicherheitslage. Reisende seien angewiesen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere im Ausland sollten die Fluginformationen über Medien und die verschiedenen Fluggesellschaften verfolgen.

Auch im Irak wurde der Luftraum geschlossen, wie das Transportministerium mitteilte.

Der israelische Zivilschutz veröffentlichte ausserdem neue Anweisungen für die Bürger des Landes. Es sollten nur noch notwendige Aktivitäten im ganzen Land stattfinden. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollen vorerst geschlossen bleiben. Grosse Versammlungen sollen unterbleiben. Ausgenommen sei der lebensnotwendige Versorgungssektor. Die neuen Regelungen sollten vorerst bis Montagabend um 19.00 Uhr MEZ gelten. (hkl/sda/dpa)
8:40
Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen. Das sagte der Republikaner in einem auf seiner Plattform Truth Social verbreiteten Video. (hkl/sda/dpa)
8:32
Iran nach Israels Angriff: Wir haben Euch gewarnt
Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi.

Nach Augenzeugenberichten aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurde unter anderem die Residenz von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getroffen. Er selbst habe sich aber vermutlich in Sicherheit gebracht.

Irans Präsident Massud Peseschkian hatte mit einem «umfassenden Krieg» gedroht, sollte Chamenei attackiert werden. (hkl/sda/dpa)
8:31
Iran kündigt Vergeltung an
Iranische Offizielle haben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesprochen. Es seien mehrere Ministerien im Süden Teherans angegriffen worden.

Weiter heisst es, dass man sich aktuell auf «Vergeltung» vorbereite. Die Reaktion werde «vernichtend» sein. (hkl)
8:14
Bilder zeigen Rauch über Teheran

keystone


keystone
8:11
Medien: USA beteiligen sich
Die USA beteiligen sich nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 an den Angriffen des Verbündeten. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Irans Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel. (sda/lak)
8:06
Regierung ruft Ausnahmezustand aus
In ganz Israel heulten die Sirenen. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen in der Stadtmitte.

Israelische Regierung ruft Ausnahmezustand aus. Das Militär schreibt auf X: Nach einer Lagebeurteilung wurde beschlossen, dass ab heute (Samstag) um 08:00 Uhr sofortige Änderungen an den Richtlinien des Heimatfrontkommandos vorgenommen werden.
Im Rahmen dieser Änderungen wurde beschlossen, alle Gebiete des Landes von «voller Aktivität» auf «wesentliche Aktivität» umzustellen. Dies umfasse ein Verbot von Bildungsaktivitäten, Versammlungen und Arbeitsplätzen, mit Ausnahme von wesentlichen Sektoren. (lak)

8:02
Der X-Post der Israeli Defense Forces (IDF)
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
67 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Zanzibar
28.02.2026 08:10registriert Dezember 2015
Hoffentlich gelingt es die Mullahs von der Macht zu drängen und dass die Iranische Bevölkerung wieder frei leben kann, nach europäischem Vorbild.
256
Melden
Zum Kommentar
avatar
SamsonP
28.02.2026 08:08registriert April 2024
Immer am Wochende, damit die Börsen nicht überreagieren. Man kann schon bald darauf gehen. Wäre interessant zu sehen, wie der Gold-Kurs bzw Edelmetalle allgemein reagiert hätten. Schade, immer wenn auch mal die kleinen Anleger hätten profitieren können, wird es sogar auf geopolitischer Ebene verhindert. Jetzt wird klar, warum der Goldpreis gestern Abend bzw bei US-Marktöffnung rapide gestiegen ist, da waren wohl nicht die kleinen Anleger die treibenden Kräfte.
246
Melden
Zum Kommentar
avatar
Jacques #23
28.02.2026 08:18registriert Oktober 2018
Hab erst vor zwei Tagen hier geschrieben, dass Nethanjahu Trump dann schon sagt, was er tun müsse.

Voilà.
235
Melden
Zum Kommentar
67
Lage im Iran: «Alles hängt davon ab, was der Boss, Trump, mit uns vorhat»
Ein Angriff der USA auf den Iran scheint mit jedem Tag wahrscheinlicher. Sechs Menschen aus Teheran berichten über ihre Angst vor dem Krieg und die Wut auf das Regime.
Ein Militärschlag der USA gegen den Iran scheint mit jedem Tag wahrscheinlicher. In den Verhandlungen zwischen Vertretern beider Länder hat es bisher keinen Fortschritt gegeben. DIE ZEIT hat mit einigen Menschen aus der iranischen Hauptstadt Teheran über die äusserst angespannte Situation gesprochen und ihre Gedanken, Ängste und Hoffnungen protokolliert.
Zur Story