Viktor Gyökeres fällt verletzt aus und ist nicht im Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft. Aufgrund einer muskulären Verletzung wird der Stürmer gegen die Schweiz und Slowenien nicht von der Partie sein. Dafür wurde Aleksander Isak, welcher die letzten Wochen zuletzt verletzt ausfiel, für die WM-Qualifikationsspiele nominiert.
Die Schweden haben in der laufenden Quali noch kein Spiel gewonnen, sind aber dank der Nations League für die Playoffs qualifiziert. Nachdem die Skandinavier im Oktober gegen die Schweiz und den Kosovo als Verlierer vom Platz gingen, wurde Trainer Jon Dahl Tomasson entlassen und durch Graham Potter ersetzt. (riz)
