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AC Milan auf Champions-League-Kurs – Bruno Fernandes feiert Rekord

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Athekame bringt Milan mit seinem Treffer gegen Genoa auf Champions-League-Kurs.Bild: keystone

AC Milan auf Champions-League-Kurs – Bruno Fernandes schreibt Geschichte

17.05.2026, 17:3017.05.2026, 17:30
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Manchester United – Nottingham Forest 3:2

Manchester United feiert im letzten Heimspiel ein 3:2-Sieg gegen Nottingham Forest. Der portugiesischen Nationalspieler Bruno Fernandes knackt den Premier-League-Assistrekord.

Serie A

Genoa – AC Milan 1:2

Zachary Athekame erzielt beim wichtigen 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa seinen zweiten Saisontreffer. Eine Runde vor Schluss liegen die Rossoneri auf Platz 3 und haben die Champions League fest im Visier.

Athekame, der wie Ardon Jashari der Startelf angehörte, traf in der 81. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für die Gäste.

Eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Champions-League-Plätze musste Juventus Turin hinnehmen. Der einstige Serienmeister unterlag vor Heimpublikum der Fiorentina 0:2 und rutschte - da sämtliche Konkurrenten ihre Spiele gewinnen konnten - auf Platz 6 ab. Napoli sicherte sich durch ein 3:0 in Pisa erneut das Ticket für die Teilnahme an der Königsklasse. Die AS Roma befindet sich nach dem 2:0 im Derby gegen Lazio punktgleich mit Milan im 4. Rang, zwei Zähler vor Como und Juve. (car/sda)

La Liga

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