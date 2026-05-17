Dieumstehen in den. San Antonio besiegte in der Nacht auf Samstag die Minnesota Timberwolvesund gewann dieNach sechs Meisterschaften ohne Playoffs erlebt San Antonio dank einer jungen Generation einen spektakulären Aufschwung mit dem ersten Halbfinal seit 2017. Hinter ihrem riesigen Juwel, dem Franzosen Wembanyama (2,24 m), können die Texaner unter anderen auf De'Aaron Fox (21 Punkte am Freitag), aber auch auf Stephon Castle (32 Punkte) und Dylan Harper (15 Punkte) sowie weitere junge Talente zählen.Der nächste Gegner heisst ab Montag. Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, trifft somit auf den aktuellen MVP Shai Gilgeous-Alexander. Die beiden Mannschaften gehören der Western Conference an.Im Osten wird ein siebtes Spiel nötig sein, um zwischen denund denden Sieger zu ermitteln. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich Detroit in Spiel 6 mit 115:94 Punkten in Cleveland durch und bleibt damit im Rennen. Beide Teams hatten bereits ein Spiel 7 benötigt, um ihre erste Runde zu beenden. Der Sieger dieser Serie trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. (sda/afp)