Nadine Fähndrich läuft im ersten Langlauf-Sprint nach den Olympischen Spielen auf das Podest. Die 30-jährige Luzernerin wird in Falun mit den Skating-Ski Dritte.
Es gewann Olympiasiegerin Linn Svahn aus Schweden vor der Norwegerin Kristine Skistad. Anja Weber (7.) fehlten zwei Hundertstel für die Finalqualifikation.
Im Sprint der Männer verpasste Janik Riebli das Podest als Fünfter um rund 1,5 Sekunden. Es setzte sich wie erwartet Johannes Klaebo durch. Der Norweger, der an Olympia sechs Goldmedaillen gewann, siegte vor seinem Landsmann Lars Heggen und dem Österreicher Benjamin Moser. (riz/sda)
