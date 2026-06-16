Der frühere Eishockey-Profi Kyle Calder ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Seine Tochter Madison schrieb in einem Beitrag bei Instagram: «Nicht in einer Million Jahre hätte ich gedacht, dass dieser Tag kommen würde.» In ihrem Herzen werde «eine Leere bleiben, aber auch für immer ein Platz, der nur für dich bestimmt ist». Nach den Angaben des Juniorenteams der Los Angeles Kings erlag Calder einer kurzen Krankheit. Mit Kanada holte er 2003 den WM-Titel.
Als Stürmer verbrachte Calder ein Jahrzehnt in der nordamerikanischen Profiliga NHL und bestritt mehr als 600 Spiele, unter anderem für die Chicago Blackhawks. Teamchef Danny Wirtz erklärte, Calder sei das Leben mit derselben Leidenschaft, Intensität und unglaublichen Hingabe angegangen, die auch sein Spiel geprägt hätten. (nih/t-online)
Als Stürmer verbrachte Calder ein Jahrzehnt in der nordamerikanischen Profiliga NHL und bestritt mehr als 600 Spiele, unter anderem für die Chicago Blackhawks. Teamchef Danny Wirtz erklärte, Calder sei das Leben mit derselben Leidenschaft, Intensität und unglaublichen Hingabe angegangen, die auch sein Spiel geprägt hätten. (nih/t-online)