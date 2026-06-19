Die Britin Zoe Bäckstedt gewinnt die 3. Etappe der Tour de Suisse der Frauen. Das vorwiegend flache Teilstück rund um Bad Ragaz über gut 120 Kilometer endet wie erwartet mit einem Massensprint.
Jasmin Liechti glänzte als Fünfte. Das Leadertrikot bleibt auf den Schultern der Italienerin Elisa Longo Borghini. Die Schweizerinnen Steffi Häberlin und Marlen Reusser liegen als Gesamtdritte und - vierte weiterhin in Schlagdistanz. Am Samstag folgt in Aarburg ein 23,7 km langes Zeitfahren. (riz/sda)
Jasmin Liechti glänzte als Fünfte. Das Leadertrikot bleibt auf den Schultern der Italienerin Elisa Longo Borghini. Die Schweizerinnen Steffi Häberlin und Marlen Reusser liegen als Gesamtdritte und - vierte weiterhin in Schlagdistanz. Am Samstag folgt in Aarburg ein 23,7 km langes Zeitfahren. (riz/sda)