Der Amerikanerführt nach der ersten Runde desmittut sich schwer.Das Turnier in, musste am Donnerstag wegen Dunkelheit unterbrochen werden. Clark, der ein Eagle und zwei Birdies spielte, muss am Freitag noch zwei Löcher spielen, um seine erste Runde abzuschliessen, bevor er die zweite beginnt.Der 32-jährige Amerikaner hat das zweitälteste der vier Major-Turniere 2023 schon einmal gewonnen. Vom vergangenen Jahr ist vor allem sein Wutausbruch in Erinnerung, bei dem er in Oakmont einen Spind beschädigte.Nebel sorgte am Donnerstag für einen zweistündigen Unterbruch. Später stellten Windböen die Golfer vor Schwierigkeiten. (car/sda/afp)