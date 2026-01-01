Sandro Hauswirth springt beim Neujahrsspringen zum Karriere-Bestresultat. Hauswirth landete als 18. zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top 20. Noch besser schnitt in Garmisch-Partenkirchen Gregor Deschwanden (Bild) ab. Der 10. Rang wird ihn beflügeln.
Für Simon Ammann und Juri Kesseli ist die Tournee beendet. Der Toggenburger und der Luzerner mussten mit Platz 34, respektive dem 45. Rang vorliebnehmen. Nun erhalten ab Innsbruck Felix Trunz und Killian Peier eine Chance im Kampf um ein Olympia-Ticket.
Domen Prevc flog einmal mehr in einer eigenen Liga und deklassierte die Konkurrenz wie schon in Oberstdorf um Längen. Die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher auf den weiteren Podestplätzen hatten rund 16 Punkte Rückstand, was umgerechnet 9 m entspricht. (ram/sda)
Für Simon Ammann und Juri Kesseli ist die Tournee beendet. Der Toggenburger und der Luzerner mussten mit Platz 34, respektive dem 45. Rang vorliebnehmen. Nun erhalten ab Innsbruck Felix Trunz und Killian Peier eine Chance im Kampf um ein Olympia-Ticket.
Domen Prevc flog einmal mehr in einer eigenen Liga und deklassierte die Konkurrenz wie schon in Oberstdorf um Längen. Die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher auf den weiteren Podestplätzen hatten rund 16 Punkte Rückstand, was umgerechnet 9 m entspricht. (ram/sda)