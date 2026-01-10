Edoardo Mortara ist im zweiten Saisonrennen der Formel-E-WM 2026 auf das Podest gefahren. In Mexiko City musste sich der Genfer einzig dem Neuseeländer Nick Cassidy geschlagen geben. Für Mortara war es zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag der 16. Podestplatz in der Formel E.
Auch die weiteren Schweizer prägten das Rennen. Der Berner Nico Müller führte lange, musste sich am Ende aber mit Platz 9 zufrieden geben. Der aus der Pole Position gestartete Sébastien Buemi belegte nach einem Fahrfehler in der ersten Kurve, einer Aufholjagd und einem Reifenschaden Schlussrang 17. (ram/sda)
