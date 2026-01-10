tritt in seiner finalen Saison nochmals aman. Der Ende Jahr zurücktretende Romand erhält von den Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eineWawrinka gewann 2014 in Melbourne seinen ersten von drei Major-Titeln, in einer Saison, in der er bis auf Platz 3 der Weltrangliste vorstiess. Für den 40-jährigen Waadtländer, aktuell die Nummer 156 im Ranking, wird es die 20. Teilnahme am «Happy Slam», an dem er zwei weitere Male die Halbfinals erreichte. «Zu Beginn meines letzten Jahres auf der Tour noch einmal am Australian Open spielen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel», sagte Wawrinka zur Einladung, die vorwiegend an einheimische Spieler gehen. (riz/sda)