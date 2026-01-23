Tennisprofi Dominic Stricker (ATP 361) plant einen Neuanfang. Mit dem Schaffhauser Henri Laaksonen (Bild), der einstigen Nummer 84 der Welt, hat der Basler einen neuen Coach. Die beiden haben sich auf eine «mehrmonatige Testphase» geeinigt.
Stricker, den Verletzungen und private Probleme aus der Bahn geworfen haben, bestreitet nächste Woche ein Turnier im deutschen Nussloch. Dorthin begleitet in Laaksonen erstmals. Strickers Ziel ist es, sich Schritt für Schritt zurück nach oben zu kämpfen, um an Grand-Slam-Turnieren teilnehmen zu können. (ram)
