Nebel-4°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Henri Laaksonen neuer Trainer von Dominic Stricker

Sport-News

Strickers neuer Trainer heisst Laaksonen +++ Niederlagen für die NBA-Schweizer

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
23.01.2026, 07:4923.01.2026, 07:49
Schicke uns deinen Input
Laaksonen neuer Trainer von Stricker
Tennisprofi Dominic Stricker (ATP 361) plant einen Neuanfang. Mit dem Schaffhauser Henri Laaksonen (Bild), der einstigen Nummer 84 der Welt, hat der Basler einen neuen Coach. Die beiden haben sich auf eine «mehrmonatige Testphase» geeinigt.

Stricker, den Verletzungen und private Probleme aus der Bahn geworfen haben, bestreitet nächste Woche ein Turnier im deutschen Nussloch. Dorthin begleitet in Laaksonen erstmals. Strickers Ziel ist es, sich Schritt für Schritt zurück nach oben zu kämpfen, um an Grand-Slam-Turnieren teilnehmen zu können. (ram)
Schweizer Biathleten enttäuschen
In Nove Mesto enttäuschen die Schweizer Biathleten im Einzel-Rennen über 15 Kilometer. Bester Schweizer zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Tschechien wurde Sebastian Stalder, der das Rennen als 38. und mit vier Fehlschüssen abschloss.

Seine Teamkollegen Jeremy Finello (57.), Joscha Burkhalter (66.) und Matthias Riebli (72.) beendeten den Wettkampf weit ausserhalb der Punkteränge. Den Sieg sicherte sich Eric Perrot. Der Franzose gewann mit 41,8 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Emilien Jacquelin. Komplettiert wurde das Podest vom Italiener Lukas Hofer. (riz/sda)
Schweizer Quartett übersteht Qualifikation
An der Skiflug-WM in Oberstdorf haben alle vier angetretenen Schweizer die Qualifikation überstanden. Sandro Hauswirth, der als 18. bester Schweizer wurde, segelte 176,7 Meter weit. Gregor Deschwanden (21.), Simon Ammann (22.) und Felix Trunz (34.) schafften es ebenfalls unter die besten 40.

An die Spitze des Klassements setzte sich Domen Prevc. Der Slowene zeigte mit 225,5 Metern den mit Abstand besten Sprung der Qualifikation. Am Freitag finden die ersten beiden Wertungsdurchgänge statt – nach dem ersten am Freitag wird das Feld auf 30 Athleten verkleinert. Durchgang drei und vier werden am Samstag ausgetragen. (riz/sda)
Ammann kämpft um seine achte Olympia-Teilnahme gegen Youngster Trunz
Zurbrügg gewinnt im Europacup
Sandro Zurbrügg hat zum zweiten Mal ein Europacup-Rennen gewonnen. Der 23-jährige Berner setzte sich im zweiten Riesenslalom im österreichischen Turnau mit 33 Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Hans Grahl-Madsen durch.

Zurbrügg, tags zuvor beim Sieg von Fadri Janutin als Dritter ebenfalls auf dem Podest, baute seine Führung in der Disziplinen-Wertung mit dem zweiten Saisonsieg (nach Valloire im Dezember) auf 70 Punkte aus. Der Bündner Janutin klassierte sich am Donnerstag im 5. Rang (0,74 Sekunden zurück). (ram/sda)
Hirano bangt um Olympia-Teilnahme
Snowboard-Olympiasieger Ayumu Hirano hat sich bei einem Sturz am Laax Open im Gesicht verletzt und mehrere Brüche und Prellungen erlitten. Das teilte der japanische Skiverband mit. Trotz der Verletzungen will der 27-Jährige rechtzeitig für die Olympischen Spiele wieder fit werden.

Hirano war am Samstag gestürzt. Dabei schlug er mit dem Kopf heftig auf und verliess den Wettkampfort mit blutiger Nase sowie einer Schnittwunde an der Lippe. Der Halfpipe-Wettkampf bei den Winterspielen in Mailand-Cortina, in dem er zu den Favoriten zählt, ist am 11. Februar. (ram/sda/afp)
Knicks mit Rekordsieg
Die New York Knicks haben in der NBA das Stadtduell mit den Brooklyn Nets haushoch gewonnen und eine Bestmarke in ihrer langen Geschichte aufgestellt. Die 54 Punkte Vorsprung beim 120:66 waren der deutlichste Sieg in den 80 Jahren ihres Bestehens.

Nach zuletzt neun Niederlagen in elf Partien war der deutliche Erfolg im Madison Square Garden eine willkommene Entschädigung für die Fans. Mit 26 Siegen aus 44 Spielen befinden sich die Knicks als drittplatziertes Team der Eastern Conference derzeit auf Playoff-Kurs. (ram/sda/dpa)
Schmid Dritter an der Tour Down Under
Mauro Schmid ist in der 2. Etappe der Tour Down Under in Australien Dritter geworden. Der Schweizer Meister entschied den Sprint einer kleineren Gruppe für sich.

Mit dem Sieg hatten Schmid und Co. nichts zu tun. Den machten die UAE-Fahrer Jay Vine und Jhonatan Narvaez unter sich aus. Der Australier Vine durfte gewinnen, er führt jetzt in der Gesamtwertung sechs Sekunden vor Narvaez und 1:05 Minute vor Schmid. (ram)
Janutin gewinnt im Europacup
Fadri Janutin hat zum vierten Mal in seiner Karriere ein Europacuprennen gewonnen. Der 26-jährige Bündner Technik-Spezialist, der in den letzten Jahren zwischen Europacup und Weltcup pendelt, entschied am Mittwoch den Riesenslalom im österreichischen Turnau für sich. Mit Sandro Zurbrügg stieg als Dritter ein zweiter Schweizer auf das Podest. Rang 2 belegte der Österreicher Noel Zwischenbrugger.

Am Donnerstag steht in Turnau erneut ein Riesenslalom auf dem Programm. (riz/sda)
Finnischer Trainer für La Chaux-de-Fonds
Der HC La Chaux-de-Fonds verpflichtet den Finnen Teppo Kivelä als neuen Trainer bis Ende Saison, wie der Verein aus der Swiss League bekannt gibt.

Kivelä tritt die Nachfolge von Louis Matte an, der am Montag entlassen wurde. Er ist auf den Schweizer Eis kein Unbekannter. Der 58-jährige Finne trainierte von Sommer 2020 bis November 2023 knapp drei Saisons lang den EHC Winterthur. Ausserdem war er als Trainer in Österreich und Italien tätig. (sda)
Kilde verzichtet auf die Kitzbühel-Abfahrt
Die Abfahrt in Kitzbühel wird ohne Aleksander Aamodt Kilde stattfinden. Der Norweger hat aktuell mit Rückenschmerzen zu kämpfen und konnte noch kein Training auf der Streif bestreiten. Darum darf er am Samstag nicht an der traditionellen Abfahrt teilnehmen. «Das heisst, keine Abfahrt für mich», schreibt Kilde in einer Instagram-Story. Theoretisch könnte Kilde allerdings am Freitag am Super-G teilnehmen. Bereits in Wengen verzichtete der 33-Jährige auf einen Start.

Dafür könnte Kildes Landsmann Frederik Möller am kommenden Wochenende sein Comeback geben. Der 25-Jährige stürzte kurz vor Weihnachten in Gröden schwer. In den beiden Trainings fuhr Möller auf die Plätze 66 und 55. (riz)


Siegesserie der Clippers vorbei
Die Siegesserie der Los Angeles Clippers ist gestoppt. Die Clippers verloren bei den Chicago Bulls 110:138. Mit sechs Siegen in Folge und 13 Siegen aus den letzten 15 Partien hatten sich die Clippers wieder ins Playoff-Rennen zurückgekämpft. Im zweiten Viertel lag das Team von Yanic Konan Niederhäuser, der während zwölf Minuten spielte und je vier Punkte und Rebounds totalisierte, mit 37:36 letztmals in Führung. Sieben Minuten später führten die Bulls schon 70:49.

Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feierten gegen San Antonio einen 111:106-Heimsieg, nachdem die Gäste fast während des gesamten Spiels mit bis zu 16 Punkten Vorsprung geführt hatten. Erst im Finish setzten sich die Rockets in diesem Spitzenspiel im Westen noch durch. Capela, der zuletzt in drei von fünf Partien nur zugeschaut hatte, verbuchte in zwölf Minuten Spielzeit 6 Punkte und 2 Rebounds. (ram/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bringt die 13 Odermatt Glück? Franzoni muss im Super-G vorlegen
Die Startliste
1 Nils Allègre FRA
2 Guglielmo Bosca ITA
3 Jan Zabystran CZE
4 Lukas Feurstein AUT
5 James Crawford CAN
6 Dominik Paris ITA
7 Giovanni Franzoni ITA
8 Stefan Rogentin SUI
9 Stefan Babinsky AUT
10 Franjo von Allmen SUI
11 Raphael Haaser AUT
12 Alexis Monney SUI
13 Marco Odermatt SUI
14 Vincent Kriechmayr AUT
15 Fredrik Möller NOR

Die weiteren Schweizer:
22 Justin Murisier
31 Arnaud Boisset
33 Marco Kohler
43 Alessio Miggiano
Zur Story