Die Siegesserie der Los Angeles Clippers ist gestoppt. Die Clippers verloren bei den Chicago Bulls 110:138. Mit sechs Siegen in Folge und 13 Siegen aus den letzten 15 Partien hatten sich die Clippers wieder ins Playoff-Rennen zurückgekämpft. Im zweiten Viertel lag das Team von Yanic Konan Niederhäuser, der während zwölf Minuten spielte und je vier Punkte und Rebounds totalisierte, mit 37:36 letztmals in Führung. Sieben Minuten später führten die Bulls schon 70:49.



Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feierten gegen San Antonio einen 111:106-Heimsieg, nachdem die Gäste fast während des gesamten Spiels mit bis zu 16 Punkten Vorsprung geführt hatten. Erst im Finish setzten sich die Rockets in diesem Spitzenspiel im Westen noch durch. Capela, der zuletzt in drei von fünf Partien nur zugeschaut hatte, verbuchte in zwölf Minuten Spielzeit 6 Punkte und 2 Rebounds. (ram/sda)