Das Comeback vonlässt weiter auf sich warten. Der Weltranglistenzweite, der bereits wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seine Teilnahme am French Open (24. Mai bis 7. Juni) absagen musste, gab am Mittwoch bekannt, dass er auch für das übernächste Grand-Slam-Turnier inEnde Juni/Anfang Julierklären muss.«Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich deutlich besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen. Deshalb muss ich auch auf die Rasenturniere im Queen’s Club und in Wimbledon verzichten», schrieb der 23-jährige Spanier in den sozialen Netzwerken. Alcaraz’ letzter Ernstkampf liegt fünf Wochen zurück. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres machte der siebenfache Major-Sieger am Australian Open als bisher jüngster Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam perfekt. (riz/sda/afp)