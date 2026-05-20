Jhonatan Narvaez feiert seinen dritten Etappensieg am diesjährigen Giro d'Italia. Der 29-jährige Ecuadorianer gewinnt das 11. Teilstück über 195 Kilometern von Porcari nach Chiavari im Sprint der beiden Ausreisser gegen den Spanier Enric Mas.
Den 3. Platz sicherte sich der Italiener Diego Ulissi, der zusammen mit dem Australier Chris Harper vom Schweizer Team Pinarello Q36.5 und dem Russen Alexander Wlasow in den letzten Kilometern versuchte, zum führenden Duo aufzuschliessen. Am Ende fehlten dafür elf Sekunden.
An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Rangveränderungen. Es führt weiterhin der Portugiese Afonso Eulalio mit 27 Sekunden Vorsprung auf Topfavorit Jonas Vingegaard. (nih/sda)
Den 3. Platz sicherte sich der Italiener Diego Ulissi, der zusammen mit dem Australier Chris Harper vom Schweizer Team Pinarello Q36.5 und dem Russen Alexander Wlasow in den letzten Kilometern versuchte, zum führenden Duo aufzuschliessen. Am Ende fehlten dafür elf Sekunden.
An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Rangveränderungen. Es führt weiterhin der Portugiese Afonso Eulalio mit 27 Sekunden Vorsprung auf Topfavorit Jonas Vingegaard. (nih/sda)
🔻 They say winning brings confidence. Well Jhonatan Narvaez is full of confidence, as he scores a 3rd win, beating Enric Mas in Chiavari.— Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026
🔻Si dice che "vincere aiuta a vincere". Bene, Jhonatan Narvaez ha preso alla lettera questa frase, battendo Enric Mas a Chiavari e… pic.twitter.com/y6jC4Kv5ON