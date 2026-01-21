Die Abfahrt in Kitzbühel wird ohne Aleksander Aamodt Kilde stattfinden. Der Norweger hat aktuell mit Rückenschmerzen zu kämpfen und konnte noch kein Training auf der Streif bestreiten. Darum darf er am Samstag nicht an der traditionellen Abfahrt teilnehmen. «Das heisst, keine Abfahrt für mich», schreibt Kilde in einer Instagram-Story. Theoretisch könnte Kilde allerdings am Freitag am Super-G teilnehmen. Bereits in Wengen verzichtete der 33-Jährige auf einen Start.
Dafür könnte Kildes Landsmann Frederik Möller am kommenden Wochenende sein Comeback geben. Der 25-Jährige stürzte kurz vor Weihnachten in Gröden schwer. In den beiden Trainings fuhr Möller auf die Plätze 66 und 55. (riz)
