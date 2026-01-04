läuft beimaufs Podest. Die Luzernerin wird Zweite hinter der Finnin Jasmi Joensuu, die sich erstmals im Weltcup durchsetzt.Die 5. Etappe der Tour war zugleich die Hautprobe für die Winterspiele. Der Olympia-Sprint in klassischer Technik wird auf derselben Strecke gelaufen.Die Schweizer Team-Leaderin, die vor einem Jahr dieses Rennen sogar gewonnen hatte, erreichte nach sechs Siegen nun auch zum sechsten Mal einen 2. Rang als Einzelläuferin im Weltcup. Sie musste sich für diesen Exploit allerdings gegen weniger starke Konkurrenz durchsetzen, als es dann an den Olympischen Spielen der Fall sein wird. Kristine Skistad verliess die Tour de Ski ebenso vorzeitig wie Emma Ribom. Oder Linn Svahn erkrankte kurz vor dem Etappenrennen und fehlte wie die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin Jonna Sundling, die im Trainingslager weilt.Mitstand eine zweite Schweizerin im Final am Start. Die Zürcherin war nach einem Jury-Entscheid nachgerückt, weil sie durch Moa Ilar behindert worden war. Die Schweizer Männer tauchten nicht in den Halbfinals auf. Die Asse Valerio Grond und Janik Riebli fehlten im Val di Fiemme.In der Tour de Ski behaupteten Johannes Hösflot Klaebo und Jessie Diggins ihre Leaderposition mit Blick auf die Schlussetappe, die traditionell auf die Alpe Cermis hoch führt. (vro/sda)