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WM 2026: Der Ticketverkauf für das USA-Spiel läuft schlecht

CHESTER, PA - NOVEMBER 15: United States midfielder Brenden Aaronson 11 dribbles the ball during the International Friendly, L
Das erste WM-Spiel der USA findet gegen Paraguay statt.Bild: www.imago-images.de

Sogar Iran gegen Neuseeland läuft besser: WM-Tickets für US-Spiel verkaufen sich schlecht

Es geht nur noch etwas mehr als 50 Tage, bis die Fussball-Weltmeisterschaft starten wird. Der Ticketverkauf sorgt bereits seit längerer Zeit für Schlagzeilen. Besonders schlecht läuft dieser beim ersten Spiel der US-Nationalmannschaft.
21.04.2026, 17:1321.04.2026, 17:13

Am 11. Juni startet die Fussball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Einen Tag später beginnt die WM dann auch für die USA. Das erste Gruppenspiel gegen Paraguay findet in Los Angeles im SoFi-Stadium statt.

Insgesamt haben bei der WM 69'650 Zuschauer im 2020 eröffneten Stadion Platz. Wie The Athletic berichtet, wurden aber erst 40'934 Tickets verkauft. Ganz kurios: Für die Partie zwischen Iran und Neuseeland, welche drei Tage später an der gleichen Stätte stattfinden wird, wurden fast zehntausend Tickets mehr verkauft.

An overall view of SoFi Stadium before a preseason NFL football game between the Los Angeles Chargers and the New Orleans Saints, Sunday, Aug. 10, 2025, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Eric Thayer) Sai ...
In diesem Stadion findet die Partie zwischen den USA und Paraguay statt.Bild: keystone

Ein Grund werden wohl die hohen Ticketpreise beim US-Spiel sein. Die FIFA machte das US-Eröffnungsspiel zum drittteuersten der gesamten WM. Einzig für den Final und ein Halbfinalspiel gibt es noch teurere Tickets. In der günstigsten Kategorie kostet ein Ticket für die Partie gegen Paraguay 1120 US-Dollar (872 Schweizer Franken). Für die besten verfügbaren Plätze müssen stolze 2735 Dollar bezahlt werden.

Noch immer können viele Tickets für diese Partie über den offiziellen Verkauf gekauft werden. Im Wiederverkaufsmarkt der FIFA werden die Tickets zum Teil sogar günstiger angeboten, als sie ursprünglich kosteten.

Dies sorgt auch ein wenig für Stirnrunzeln. Denn FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte noch Mitte Februar, dass bereits alle Tickets für die Weltmeisterschaft verkauft seien und dass es für die sieben Millionen Tickets 508 Millionen Anfragen gegeben habe. (riz)

Wieso die FIFA bisher auf vielen WM-Tickets sitzen bleibt – trotz Infantino-Behauptung
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