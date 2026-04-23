Marwin Hitz zieht nach dieser Saison einen Schlussstrich unter seine Spielerkarriere. Der 38-jährige Goalie des FC Basel wird damit am 17. Mai in Lugano sein letztes Spiel bestreiten, wie sein Klub mitteilt.
Bereits Mitte Januar hatte Hitz bekannt gegeben, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem FCB nicht verlängern würde. Der Ostschweizer steht seit 2022 am Rheinknie zwischen den Pfosten und gewann 2025 mit den Baslern das Double.
Den grössten Teil seiner Karriere bestritt Hitz in Deutschland. Er spielte in der Bundesliga für Wolfsburg, Augsburg und Borussia Dortmund, wobei er oft die Rolle des Ersatzkeepers inne hatte. Für die Schweiz bestritt er 2015 seine einzigen beiden Länderspiele.
Neben der Super League und dem Cup im letzten Jahr mit dem FCB gewann Hitz die deutsche Meisterschaft mit Wolfsburg (2009 als dritter Goalie) und den deutschen Pokal 2021 mit Dortmund. Eine bemerkenswerte persönliche Auszeichnung erhielt der St. Galler im Februar 2015 mit dem vom deutschen Fernsehen vergebenen «Tor des Monats»: Damals traf Hitz in der Bundesliga für Augsburg gegen Leverkusen in der 94. Minute nach einem Eckball mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:2-Schlussstand. (sda/vro)
Bereits Mitte Januar hatte Hitz bekannt gegeben, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem FCB nicht verlängern würde. Der Ostschweizer steht seit 2022 am Rheinknie zwischen den Pfosten und gewann 2025 mit den Baslern das Double.
Den grössten Teil seiner Karriere bestritt Hitz in Deutschland. Er spielte in der Bundesliga für Wolfsburg, Augsburg und Borussia Dortmund, wobei er oft die Rolle des Ersatzkeepers inne hatte. Für die Schweiz bestritt er 2015 seine einzigen beiden Länderspiele.
Neben der Super League und dem Cup im letzten Jahr mit dem FCB gewann Hitz die deutsche Meisterschaft mit Wolfsburg (2009 als dritter Goalie) und den deutschen Pokal 2021 mit Dortmund. Eine bemerkenswerte persönliche Auszeichnung erhielt der St. Galler im Februar 2015 mit dem vom deutschen Fernsehen vergebenen «Tor des Monats»: Damals traf Hitz in der Bundesliga für Augsburg gegen Leverkusen in der 94. Minute nach einem Eckball mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:2-Schlussstand. (sda/vro)