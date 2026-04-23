Gavira was ready to slap the hell out of Yamal before noticing the bro was injured😂pic.twitter.com/aVNFI7sf3w — Lamine Yamal (@lamine10yamal10) April 23, 2026

fällt mit eineraus. Wie der FC Barcelona am Mittwoch mitteilte, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen.Yamal zog sich die Verletzung am Dienstagabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden. (ram/sda)Auchvermeldete zwei Verletzungsfälle. SpielmacherVerteidigerDer Klub machte keine Angaben zur Dauer der Absenz. Gemäss der Sportzeitung «Marca» kommen sowohl der Türke als auch der Brasilianer in dieser Saison für Real Madrid nicht mehr zum Einsatz. (ram/sda)