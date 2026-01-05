Machester City musste wie Liverpool die zweite Punkteteilung in Serie hinnehmen. Der erste Verfolger der Gunners kam nach dem torlosen Remis gegen Sunderland an Neujahr auch gegen Chelsea aufgrund eines 1:1 nicht zu drei Punkten. Der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez glich für die Gäste aus London in der Nachspielzeit aus und sorgte so dafür, dass Erzrivale Arsenal (am Samstag 3:2 in Bournemouth) den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte ausbaute.
Sunderland mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka kam bei Europa-League-Sieger Tottenham zu einem 1:1, was die vierte Punkteteilung in Folge bedeutete. Der Aufsteiger liegt noch einen Rang und Zähler vor Newcastle United auf Platz 8. Die Magpies mit Fabian Schär setzten sich gegen Crystal Palace 2:0 durch und feierten den zweiten Sieg in Serie. (lyn/sda)
Sunderland mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka kam bei Europa-League-Sieger Tottenham zu einem 1:1, was die vierte Punkteteilung in Folge bedeutete. Der Aufsteiger liegt noch einen Rang und Zähler vor Newcastle United auf Platz 8. Die Magpies mit Fabian Schär setzten sich gegen Crystal Palace 2:0 durch und feierten den zweiten Sieg in Serie. (lyn/sda)