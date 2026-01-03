Endstation Viertelfinal: U20-Nati verliert gegen Tschechien

Trotz zweifacher Führung verliert die Schweiz den Viertelfinal an der U20-WM letztlich deutlich. Sie unterliegt Tschechien mit 2:6.

Bis zur Spielhälfte sah es in der Grand Casino Arena in St. Paul so aus, als könnte den Schweizern der Coup gelingen. Bereits nach weniger als vier Minuten führte die U20-Nati dank eines Treffers von Leon Muggli.

Der zweite Abschnitt startete zwar mit einem Gegentreffer, aber Jamiro Reber schoss die Nati wenig später wieder in Führung. Doch dann kassierten die Schweizer zwischen der 31. und 36. Minute drei Treffer in Folge und fanden darauf keine Antwort mehr.

Damit erreichten die Schweizer Junioren zwar das Minimalziel, verpassten es jedoch, erstmals seit 2019 wieder in die Top 4 vorzustossen. Damals gewann die Schweiz sensationell im Viertelfinal gegen Schweden.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

«Wir sind sehr enttäuscht und hätten definitiv mehr verdient. Es ist schwierig, jetzt schon etwas zu sagen», gab ein frustrierter Muggli zu Wort.

In den Halbfinals trifft Tschechien auf Kanada, zudem spielen Schweden und Finnland gegeneinander. (riz/sda)

