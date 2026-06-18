Die Swiss Football League hat den Plan für die ersten 22 Spieltage und die Anspielzeiten für die ersten 10 Runden der neuen Saison in der Super League veröffentlicht. Am 25. Juli, keine Woche nach dem WM-Final, startet die Super League in die neue Spielzeit. Der Meister ausreist zum Auftakt in die Innerschweiz und bekommt es im ersten Samstagabendspiel ab 20.30 Uhr mitzu tun. Zuvor kommt es ab 18.00 Uhr zu den Begegnungen Lausanne-Sport - Grasshoppers und Servette - Basel.Am Sonntag empfangen die Young Boys den FC Sion (14.00 Uhr). Der FC Zürich mit dem neuen Trainer Marcel Koller gastiert ab 16.30 Uhr beim Cupsieger St. Gallen. Gleichzeitig eröffnet Lugano die AIL Arena gegen Aufsteiger Vaduz offiziell, nachdem bereits eine Partie des Schweizer Frauen-Nationalteams im neuen Station stattgefunden hat. Die Eröffnung ist der Grund, weshalb das SRF nicht wie sonst üblich die späte Samstagabendpartie live überträgt, sondern am Sonntag aus Lugano sendet. (riz/sda)