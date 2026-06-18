Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen trifft in den Playoffs auf dem Weg an die WM 2027 in Brasilien zuerst auf Israel. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.
Über zwei Playoff-Runden werden im Herbst sieben WM-Plätze vergeben, ausserdem geht es um einen Platz in den interkontinentalen Playoffs. Die Spiele der ersten Runde (mit Hin- und Rückspiel) finden vom 7. bis 13. Oktober statt, jene der zweiten Runde vom 26. November bis 5. Dezember. (ram/sda)
Über zwei Playoff-Runden werden im Herbst sieben WM-Plätze vergeben, ausserdem geht es um einen Platz in den interkontinentalen Playoffs. Die Spiele der ersten Runde (mit Hin- und Rückspiel) finden vom 7. bis 13. Oktober statt, jene der zweiten Runde vom 26. November bis 5. Dezember. (ram/sda)