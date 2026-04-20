Gheorghe Hagi übernimmt zum zweiten Mal den Posten als rumänischer Nationaltrainer. Der frühere Starspieler kehrt damit zu jenem Job zurück, mit dem vor 25 Jahren seine Trainerkarriere begann.
Der 61-jährige Hagi tritt die Nachfolge von Mircea Lucescu an, der nach Rumäniens Ausscheiden in den WM-Playoffs zurückgetreten und kurz darauf im Alter von 80 Jahren verstorben war. Hagi absolvierte 124 Länderspiele für Rumänien und ist mit 35 Treffern gemeinsam mit Adrian Mutu Rekordtorschütze seines Landes. (ram/sda)
Der 61-jährige Hagi tritt die Nachfolge von Mircea Lucescu an, der nach Rumäniens Ausscheiden in den WM-Playoffs zurückgetreten und kurz darauf im Alter von 80 Jahren verstorben war. Hagi absolvierte 124 Länderspiele für Rumänien und ist mit 35 Treffern gemeinsam mit Adrian Mutu Rekordtorschütze seines Landes. (ram/sda)