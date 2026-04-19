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Gesellschaft & Politik

Zürcher Regierungsrat Martin Neukom lehnt Porträt ab

Zürcher Regierungsrat Martin Neukom lehnt Porträt von sich ab – und das gleich dreimal

19.04.2026, 21:5819.04.2026, 22:40
Zürcher Regierungsrat Martin Neukom porträtiert von Künstler Hans Witschi
Diese drei Porträts hat der Maler Hans Witschi vom Regierungsrat Martin Neukom angefertigt.Bild: screenshot: telezüri

Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom hat ein offizielles Porträt des Malers Hans Witschi abgelehnt – und zwar in drei Versionen. Das berichtet der Blick.

Witschi war 2025 beauftragt worden, ein Bild für die kantonale Ahnengalerie zu malen. Dafür sind 20’000 Franken vorgesehen. Der Künstler lieferte mehrere Entwürfe mit unterschiedlicher künstlerischer Ausrichtung. Neukom erklärte gemäss Blick, er erkenne sich in den Bildern nicht wieder. Das Porträt vermittle für ihn «Hilflosigkeit und Verzweiflung» und entspreche nicht seinen Vorstellungen wie «jung, modern, frisch».

Auch ein dritter Anlauf überzeugte ihn nicht. Laut Blick liegt die Entscheidung über die Abnahme beim Porträtierten selbst. Voraussetzung sei, dass sich die dargestellte Person mit dem Bild identifizieren kann. Ob ein neues Porträt entsteht, ist offen. Witschi soll für seine Arbeit entschädigt werden. (lyn)

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Blaugrana
19.04.2026 22:24registriert Januar 2017
Laut 20min hat Neukom den Künstler selbst ausgewählt, weil er etwas 'rassiges' wollte. Die Episode zeigt Narzissmus und Dekadenz der Zürcher Politik mal wieder exemplarisch. Aber was soll's, die blöden Steuerzahler schieben die Kohle ja sowieso in Hülle und Fülle, was sind da 20'000 Stutz.
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Töffli-Gang
19.04.2026 22:23registriert Oktober 2018
Kannte ihn nicht und hab ihn deswegen gegoogelt. Verglichen mit dem Foto auf seiner Webseite oder auf Wikipedia gleicht ihm keines der Bilder. Ich würde ihn nicht wieder erkennen.

Aber ich glaube das wäre auch nicht der Stil des Malers.

Also entweder die falschen Anforderungen oder der falsche Maler.

Vielleicht sollte Martin Neukom den Watson-Profilbildgenerator bemühen. So ein Nudelsieb würde ihm jedenfalls auch stehen.
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Tomtschi
19.04.2026 22:04registriert März 2019
Da verstehe ich den Herrn Neukom. Alle drei schrecklich!
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