City schlägt Arsenal und nähert sich dem Leader + Bayern ist Meister + Embolo trifft

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Premier League

Manchester City – Arsenal 2:1

Das Meisterrennen in England ist wieder komplett offen. Durch den 2:1-Heimsieg im Spitzenspiel der 33. Runde der Premier League gegen Leader Arsenal rückt Manchester City bis auf drei Punkte an die Londoner heran.

Manchester City hat ein Spiel weniger ausgetragen und würde mit einem Sieg in der noch nicht terminierten Nachtragspartie gegen Crystal Palace punktgleich mit Arsenal dastehen. Derzeit hat der Leader die um einen Treffer bessere Tordifferenz.

Erling Haaland jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Im Spitzenspiel vom Sonntag trafen Rayan Cherki (16.) und Erling Haaland (65.) für Manchester City zum Sieg. Arsenal hatte nach einem Fehler von Goalie Gianluigi Donnarumma zwischenzeitlich durch Kai Havertz ausgeglichen. Für den Deutschen war es das erste Premier-League-Tor seit über einem Jahr. In der zweiten Halbzeit vergab Havertz zwei gute Möglichkeiten für einen weiteren Treffer, unter anderem in der 90. Minute mit einem Kopfball aus idealer Position.

Ein Punkt von Arsenal wäre nicht gestohlen gewesen. Nach der Pause hatten die Gunners, die 2004 letztmals Meister waren, nicht nur die vergebenen Torchancen von Havertz zu beklagen, sondern auch zwei Pfostenschüsse.

Bundesliga

Bayern München – VfB Stuttgart 4:2

Bayern München nutzt die erste Gelegenheit, sich den 35. Meistertitel zu sichern. Das Team von Vincent Kompany ist nach dem 4:2 gegen Stuttgart bereits vier Runden vor Saisonende nicht mehr vom 1. Platz zu verdrängen.

Obwohl eine ganze Reihe von Topcracks nicht in der Startformation stand, nutzte Bayern München das Heimspiel gegen Stuttgart zu einer weiteren Demonstration seiner Stärke. Nachdem die unter anderem zunächst ohne Michael Olise, Harry Kane, Manuel Neuer, Jonathan Tah oder Dayot Upamecano angetretenen Münchner nach 21 Minuten in Rückstand geraten waren, drehten sie die Partie innerhalb von rund sechs Minuten. Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson und Alphonso Davies trafen zwischen der 31. und 37. Minute. Den letzten Münchner Treffer erzielte der nach der Pause eingewechselte Harry Kane, der nun bei 32 Bundesliga-Toren steht.

Bayern ist zum 35. Mal deutscher Meister. Bild: keystone

Was in der 30. Runde galt, ist auch in der Gesamtsicht der Saison richtig: Spannung herrschte in der Bundesliga nur zwischenzeitlich. Temporär konnte Dortmund mit Bayern München mithalten, aber um den Rekordmeister richtig ins Wanken zu bringen, fehlte doch einiges. Nur eine makellose Saisonleistung des Aussenseiters hätte den FC Bayern um den Titel bringen können. Eine solche gelang den Dortmundern um den Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel nicht. Nur Bayer Leverkusen konnte in den letzten 14 Jahren den Münchner Meisterzug stoppen, als das Team mit Granit Xhaka in den 34 Spielen ungeschlagen blieb.

Nach diesem Rückschlag von vor zwei Jahren verstärkt Bayern München nicht zuletzt seine Flügelpositionen mit Michael Olise und Luis Diaz, der gegen Stuttgart zu zwei weiteren Assists kam. Zusammen haben der Franzose und der Kolumbianer in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 42 Tore erzielt und 49 vorbereitet. Das sind Werte, die selbst Arjen Robben und Franck Ribéry für Bayern nicht erreicht haben.

Michael Olise beschäftigt mehrere Verteidiger gleichzeitig. Bild: keystone

Wie mit der berühmten niederländisch-französischen Flügelzange 2012/2013 strebt Bayern München auch in diesem Jahr das Triple an. Da kommt die vorzeitige Meisterschaftsentscheidung gelegen. Kompany, der auch im zweiten Jahr als Bayern-Trainer den Meistertitel holte, kann sich auf die anstehenden Aufgaben in den anderen Wettbewerben konzentrieren. Am Mittwoch bestreitet der FC Bayern den Cup-Halbfinal in Leverkusen, bevor es in den zwei Wochen darauf gegen Paris Saint-Germain um den Einzug in den Final der Champions League geht.

Freiburg – Heidenheim 2:1

Johan Manzambi erzielt sein fünftes Saisontor in der Bundesliga. Der 20-jährige Genfer trifft beim 2:1-Heimsieg des SC Freiburg gegen Heidenheim.

Ein abgefälschter Schuss von Manzambi nach einem Konter führte Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0. Den Freiburger Sieg sicherte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Schlusslichts Maximilian Eggestein in der 83. Minute.

Johan Manzambi jubelt nach seinem Treffer. Bild: www.imago-images.de

Neben Manzambi stand auch der Schweizer U21-Nationalspieler Bruno Ogbus in der Startformation des Europa-League-Halbfinalisten.

Freiburg - Heidenheim 2:1 (1:0).

Tore: 24. Manzambi 1:0. 58. Zivzivadze 1:1. 83. Eggestein 2:1.

Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus und Manzambi (bis 68.). Heidenheim ohne Stergiou (Ersatz).

Serie A

Ligue 1

Strassburg – Rennes 0:3

Breel Embolo erzielt seinen achten Saisontreffer mit Rennes. Der Basler Stürmer trifft in der 30. Runde der Ligue 1 beim 3:0 in Strassburg zum 2:0.

Embolo musste nach einem Eckball in der 50. Minute nur noch ins leere Tor einschieben. Zwei Minuten später fiel mit dem 3:0 die Entscheidung in der Partie der Bretonen gegen den Conference-League-Halbfinalisten. Rennes ist dank des dritten Sieges in Folge gut auf Kurs Richtung Europacup-Platz. (riz/sda)