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Sportnews-Ticker: Mauro Lustrinelli für vier Spiele gesperrt

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Lustrinelli für vier Spiele gesperrt +++ Ronaldo kommt dem 1000. Tor immer näher

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
08.05.2026, 10:4108.05.2026, 12:41
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Mauro Lustrinelli verpasst erstes Spiel der neuen Saison
Mauro Lustrinelli wird für drei Spiele gesperrt. Der Trainer des Schweizer Meisters FC Thun wird damit wegen «beleidigender Äusserungen gegenüber dem Schiedsrichter» sanktioniert, wie die Swiss Football League (SFL) mitteilte. Die Situation ereignete sich in der Schlussphase des Auswärtsspiels der Thuner am vergangenen Samstag in Basel.

Da Lustrinelli am kommenden Sonntag gegen Sion bereits aufgrund einer Sperre wegen vier Gelber Karten fehlt, hat die Sanktion zur Folge, dass der Tessiner nicht nur die letzten drei Spiele dieser Saison, sondern auch das erste der kommenden Spielzeit verpassen wird.

An der Pokalübergabe im Anschluss an das Heimspiel am nächsten Donnerstag gegen die Young Boys darf Lustrinelli teilnehmen. Innerhalb von zwei Tagen kann beim amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission Einsprache eingereicht werden. (riz/sda)


Ronaldo mit 100. Tor in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt und kommt dem Meilenstein von 1000 Treffern in seiner Karriere immer näher. Beim 4:2-Sieg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab traf der 41-jährige Portugiese eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zum zwischenzeitlichen 3:1. Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der Liga und der insgesamt 971. Treffer seiner Profilaufbahn.

Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Punkten vor Al-Hilal, das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfussballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen grossen Titelgewinn. (sda/dpa)

Carolina Hurricanes stehen vor Halbfinaleinzug
Die Carolina Hurricanes gewinnen gegen die Philadelphia Flyers 4:1 und sichern sich in den Playoff-Viertelfinals damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Der Mannschaft des in Biel aufgewachsenen Nikolaj Ehlers fehlt in der Best-of-7-Serie damit noch ein Sieg zum Einzug in die Halbfinals.

Die entscheidenden Treffer gelangen den Hurricanes im letzten Drittel. Zuerst erhöhte Andrej Swetschnikow auf 3:1, ehe Ehlers zum späteren Endstand traf. Bereits im zweiten Spiel der Playoff-Serie am vergangenen Montag hatte der ehemalige Junior des EHC Biel getroffen. Den Halbfinaleinzug kann sich Carolina, das in den gesamten Playoffs noch kein Spiel verlor, mit einem Auswärtssieg am Samstagabend Ortszeit sichern. (riz/sda)
Kein Radquer bei den nächsten Winterspielen
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) schliesst die Türe für Sommersportarten bei den Olympischen Winterspielen – zumindest für die kommende Ausgabe in vier Jahren.

Verschiedene Sommersportverbände und auch die Organisatoren der Winterspiele 2030 in den französischen Alpen hatten die Idee ins Spiel gebracht, neue Disziplinen wie Radquer, Crosslauf oder Gravel-Bike bei den Winterspielen zu integrieren. Der Entscheid über neue Sportarten oder Disziplinen wird erst bei der IOC-Session im Juni fallen. Das Exekutivkomitee entschied aber, dass diese wie bisher üblich auf Schnee oder Eis stattfinden müssten.

Dies müsse über nicht für die weitere Zukunft gelten. Eine Arbeitsgruppe wurde beauftragt, sich vertieft Gedanken über das Programm der Olympischen Spiele zu machen. (nih/sda/afp)
Kasachstan mit dem direkten Wiederaufstieg
Der letztjährige Absteiger Kasachstan kehrt direkt wieder in die Eishockey-Elite zurück. Bei der WM der Division I im polnischen Sosnowiec gewannen die Kasachen auch ihre vierte Partie und können nicht mehr vom 1. Platz verdrängt werden.

Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz können sich vor der letzten Runde noch Frankreich, der zweite letztjährige Absteiger, die Ukraine und Polen machen. (nih/sda)
Bencic und Golubic in Rom erstmals in der 3. Runde
Belinda Bencic und Viktorija Golubic stehen am WTA-1000-Turnier in Rom erstmals in der 3. Runde.

Der Weltnummer 12 Bencic gelang dies im achten Anlauf mit einem 6:4, 6:1-Sieg gegen die Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 137). Auch die Gegnerin in der 3. Runde sieht für Bencic auf dem Papier wie leichte Beute aus.Sie trifft auf die Russin Anna Kalinskaja (WTA 24), gegen die sie in vier Duellen nur einen Satz verlor.

Golubic (WTA 90) hatte beim Sandturnier in Rom überhaupt noch nie eine Partie im Hauptfeld gewonnen, nun gelangen ihr sogar zwei Siege in Folge. Die 33-jährige Zürcherin setzte sich gegen die Weltnummer 34 Maya Joint 7:5, 6:2 durch. Golubic trifft nun auf die Weltnummer 7 Mirra Andrejewa aus Russland. (nih/sda)


Junioren-WM 2028 in Verbier
Die alpinen Junioren-Weltmeisterschaften finden 2028 in Verbier statt. Damit ist das Wallis ein Jahr nach der WM der «Grossen» in Crans-Montana auch Schauplatz der Titelkämpfe der höchsten Nachwuchskategorie.

Letztmals war Davos 2018 Austragungsort einer Junioren-WM in der Schweiz, als Marco Odermatt gleich fünfmal Gold holte. (abu/sda)

Auch Adler Mannheim am Spengler Cup
Der fünfte Teilnehmer am diesjährigen Spengler Cup ist bekannt. Adler Mannheim nimmt zum neunten Mal am Turnier in Davos in der Altjahreswoche teil.

Elf Jahre sinds her, seit die Adler letztmals in Davos zu Gast waren. Eine Finalteilnahme blieb ihnen bisher verwehrt. Im Final stand Mannheim dagegen in den Playoffs der vor kurzem zu Ende gegangenen Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga. Im Duell um den Titel zogen sie gegen die Eisbären Berlin mit 1:4 Siegen den Kürzeren. Mit den Adler Mannheim, den U.S. Collegiate Selects, Frölunda, den SCL Tigers sowie Gastgeber und Vorjahressieger Davos stehen fünf Teams für den 98. Spengler Cup fest. (abu/sda)


Simona Waltert auch in Rom in der 2. Runde
Simona Waltert, deren Partie gegen Julia Starodubzewa am Mittwochabend kurz vor dem Ende wegen Regens abgebrochen werden musste, steht beim WTA-1000-Turnier in Rom in der 2. Runde. Waltert, als Nummer 91 in der Weltrangliste 34 Plätze hinter der Ukrainerin klassiert, liess sich beim 7:5, 4:6, 6:1 die gute Ausgangslage nicht mehr nehmen, die sie sich tags zuvor erarbeitet hatte. Nach Wiederaufnahme am folgenden Tag fackelte Waltert dann nicht mehr lange. Nach sechs Minuten hatte sie den Sieg sichergestellt.

Waltert, die bereits beim letzten Turnier der Kategorie 1000 in Madrid als Qualifikantin die 1. Runde im Hauptfeld überstanden hat, bekommt es nun erstmals mit der Amerikanerin Hailey Baptiste zu tun. Die Nummer 25 im Ranking sorgte in Madrid mit dem Vorstoss in die Halbfinals für Aufsehen. niH/(sda)
Süle beendet Karriere im Sommer
Der frühere deutsche Internationale Niklas Süle beendet nach der laufenden Saison seine Aktivkarriere. Dies kündigte der Verteidiger von Borussia Dortmund im Podcast «Spielmacher» an.

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft Ende Juni aus. Der aktuell verletzt ausfallende Innenverteidiger hat bislang 299 Partien in der Bundesliga bestritten und 49 Länderspiele absolviert.

Süle spielte seine ersten Profi-Jahre bei Hoffenheim. Zur Saison 2017/18 wechselte er zu Bayern München, mit denen er fünfmal deutscher Meister und zweimal Cupsieger wurde und 2020 auch die Champions League gewann. Im Sommer 2022 wechselte Süle zum BVB. (car/sda/dpa)


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Seit über 50 Jahren gehören Panini-Sticker zum Inventar einer Fussball-WM. Die erste Kollektion erschien 1970 zur Weltmeisterschaft in Mexiko. Damals mit nur 16 teilnehmenden Ländern und rund 300 Bildchen im Album. Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren gab es erstmals seit über 40 Jahren kein Sammelalbum von Panini an einem grossen Fussballturnier. Der amerikanische Hersteller Topps bekam den Zuschlag der Uefa für die Endrunde in Deutschland. Die Fifa-Lizenz hingegen ist noch immer im Besitz von Panini, weswegen die Kultbildchen diesen Sommer zurückkehren. Am Donnerstag, 7. Mai, geht der Sammelspass wieder los. Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zum neuen Panini-Album:
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