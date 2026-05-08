Mauro Lustrinelli wird für drei Spiele gesperrt. Der Trainer des Schweizer Meisters FC Thun wird damit wegen «beleidigender Äusserungen gegenüber dem Schiedsrichter» sanktioniert, wie die Swiss Football League (SFL) mitteilte. Die Situation ereignete sich in der Schlussphase des Auswärtsspiels der Thuner am vergangenen Samstag in Basel.
Da Lustrinelli am kommenden Sonntag gegen Sion bereits aufgrund einer Sperre wegen vier Gelber Karten fehlt, hat die Sanktion zur Folge, dass der Tessiner nicht nur die letzten drei Spiele dieser Saison, sondern auch das erste der kommenden Spielzeit verpassen wird.
An der Pokalübergabe im Anschluss an das Heimspiel am nächsten Donnerstag gegen die Young Boys darf Lustrinelli teilnehmen. Innerhalb von zwei Tagen kann beim amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission Einsprache eingereicht werden. (riz/sda)
Da Lustrinelli am kommenden Sonntag gegen Sion bereits aufgrund einer Sperre wegen vier Gelber Karten fehlt, hat die Sanktion zur Folge, dass der Tessiner nicht nur die letzten drei Spiele dieser Saison, sondern auch das erste der kommenden Spielzeit verpassen wird.
An der Pokalübergabe im Anschluss an das Heimspiel am nächsten Donnerstag gegen die Young Boys darf Lustrinelli teilnehmen. Innerhalb von zwei Tagen kann beim amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission Einsprache eingereicht werden. (riz/sda)