, der Dominator der Vierschanzentournee, war auch bei deneine Klasse für sich. Nachdistanzierte der Slowene die Konkurrenz. Er holte für sein Land den dritten WM-Titel, nachdem Robert Kranjec 2012 in Vikersund und Bruder Peter Prevc 2016 am Kulm gewonnen hatten.Auch die Schweiz feierte schon drei WM-Titel. Walter Steiner hatte 1972 und 1977 triumphiert, Simon Ammann tat es ihm 2010 gleich. Heuer bot die Schweizer Equipe im Allgäu aber einen enttäuschenden Auftritt., die noch um das letzte Olympia-Ticket kämpfen, waren bereits am Freitag. Undwaren am Samstagabend nach vier Sprüngen mit dennicht viel besser klassiert.Am Sonntag steht noch der Team-Wettkampf im Programm. (nih/sda)