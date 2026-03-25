Mauro Schmid schaffte in der 1. Etappe der Settimana Internazionale Coppi e Bartali den Sprung aufs Podest. Nach 161 km musste sich der 26-jährige Zürcher im Schweizer Meistertrikot beim Sprint in Barolo lediglich dem Franzosen Axel Laurance geschlagen geben.
Schmid unterstreicht damit seine starke Verfassung in dieser noch jungen Radsaison. Nach seinem 2. Gesamtrang bei der Tour Down Under und zwei Etappensiegen im Oman schrammte er zum Auftakt des fünftägigen Etappenrennens der Europe Tour in Italien nur knapp an seinem dritten Saisonsieg vorbei. Vor drei Jahren ging der Schweizer bei der Settimana Internazionale Coppi e Bartali als Gesamtsieger hervor. (abu/sda)
Schmid unterstreicht damit seine starke Verfassung in dieser noch jungen Radsaison. Nach seinem 2. Gesamtrang bei der Tour Down Under und zwei Etappensiegen im Oman schrammte er zum Auftakt des fünftägigen Etappenrennens der Europe Tour in Italien nur knapp an seinem dritten Saisonsieg vorbei. Vor drei Jahren ging der Schweizer bei der Settimana Internazionale Coppi e Bartali als Gesamtsieger hervor. (abu/sda)