Sportnews-Ticker: Milos Raonic beendet seine Tennis-Karriere

Raonic beendet Tennis-Karriere +++ Jashari auch Spieler des Jahres in Belgien

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
12.01.2026, 09:5212.01.2026, 09:52
Andrea Epp-Ellenberger tritt zurück
Andrea Epp-Ellenberger beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung. Dies gab die 32-jährige Riesenslalom-Spezialistin am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Grund für den Rücktritt sind die zahlreichen Verletzungen, die sich die Nidwaldnerin während ihrer Karriere zugezogen hat.

Epp-Ellenberger bestritt 53 Weltcuprennen, davon 48 im Riesenslalom. Ihre besten Klassierungen in einem Einzel-Wettbewerb fuhr sie in Kronplatz 2019 und Sölden 2020 heraus, als sie jeweils Elfte wurde. An der WM in Are 2019 belegte sie Platz 10. (cpf/sda)


Keller und Kuhn erneut Meister
An den Schweizer Radquer-Meisterschaften in Schneisingen holten Alessandra Keller und Kevin Kuhn jeweils zum vierten Mal den Titel. Derweil sich Mountainbike-Short-Track-Weltmeisterin Keller mit über einer Minute Vorsprung auf Jolanda Neff und Titelverteidigerin Rebekka Estermann durchsetzte, musste der Zürcher Oberländer Kuhn noch auf der Zielgeraden kämpfen. Er gewann drei Sekunden vor Dario Lillo, Loris Rouiller wurde Dritter. (ram/sda)

Ammann darf weiter von Olympia träumen
Gregor Deschwanden punktete in Zakopane beim Weltcup-Springen von der Grossschanze als einziger von vier gestarteten Schweizern. Der Luzerner belegte beim Sieg des Slowenen Anze Lanisek den 17. Rang. Sandro Hauswirth, der die Olympia-Selektionsbedingungen wie Deschwanden erfüllt hat, verpasste den Finaldurchgang ebenso wie Killian Peier und Felix Trunz.

Besser lief es Simon Ammann eine Stufe tiefer beim Kontinentalcup in Sapporo. Der vierfache Olympiasieger, der seine achte Teilnahme an Winterspielen anstrebt, wurde bei den zwei Springen in Japan Vierter und Fünfter. Kommendes Wochenende stehen in Sapporo zwei Weltcup-Springen im Programm, bei welchen sich der Kampf um das letzte Schweizer Olympia-Ticket entscheiden wird. (ram/sda)
Vogel siegt bei Weltcupspringen in Basel
Der Europameister Richard Vogel hat das Weltcupspringen beim CHI Basel gewonnen. Der Deutsche im Sattel von United Touch siegte in der mit 332'000 Euro dotierten Prüfung überlegen.

Als bester Schweizer klassierte sich Martin Fuchs mit Lorde im 4. Rang. Mit diesem Resultat brachte sich der Zürcher zurück ins Geschäft für eine Teilnahme am Weltcupfinal im April in den USA. Mit Gaëtan Joliat erreichte ein zweiter Schweizer das Stechen der sieben Paare. (ram/sda)
Arnet erneut in den Punkten
Skispringerin Sina Arnet klassierte sich auch beim zweiten Weltcup-Springen von der Normalschanze in Ljubno in den Punkten. Nach Rang 19 resultierte am Sonntag der 21. Platz für die Obwaldnerin. Wie tags zuvor siegte die Slowenin Nika Prevc. (ram/sda)
Elvira Öberg doppelt nach
Wie tags zuvor der Italiener Tommaso Giacomel bei den Männern doppelte in Oberhof in der Verfolgung der Biathletinnen auch die Sprint-Siegerin Elvira Öberg gleich nach. Die Schwedin triumphierte vor der Finnin Suvi Minkkinen und Schwester Hanna Öberg. Beste Schweizerin wurde Amy Baserga als 26. (ram/sda)
EM-Bronze im Viererbob für Vogt
Bobpilot Michael Vogt hat wie im Vorjahr die EM-Bronzemedaille im Viererbob gewonnen. Der Schwyzer mit den Anschiebern Dominik Hufschmid, Andreas Haas und Amadou Ndiaye verbesserte sich in St. Moritz im zweiten Lauf von Position 5 auf 3.

Die weiteren Schweizer Viererbobs schafften es ebenfalls in die ersten zehn. Cédric Follador klassierte sich im 7. Rang, Timo Rohner wurde Neunter. Gold (Adam Ammour) und Silber (Johannes Lochner) gingen im Viererbob wie im Vorjahr nach Deutschland. (ram/sda)
Bears gewinnen endlich wieder ein Playoff-Spiel
Die Chicago Bears haben in der NFL erstmals seit 15 Jahren wieder ein Playoff-Spiel gewonnen und sich in einem packenden Duell mit den Green Bay Packers durchgesetzt. Beim 31:27 im Soldier Field von Chicago drehten die Gastgeber die Partie nach einem 3:21-Rückstand.

Noch zu Beginn des Schlussviertels lag Chicago 6:21 hinten. Ein verpasster Extrapunkt und ein vergebenes Field Goal der Packers liessen die Bears um Quarterback Caleb Williams weiter hoffen. Er kam auf 361 Yards Raumgewinn und zwei Touchdown-Pässe. Seine zwei Interceptions spielten am Ende keine Rolle mehr.

Weiter sind auch die Los Angeles Rams nach einem 34:31 gegen die Carolina Panthers. Die favorisierten Kalifornier bekundeten unerwartet viel Mühe. Ein Touchdown erst 38 Sekunden vor Schluss sicherte Los Angeles das Weiterkommen, nachdem die Panthers im Schlussviertel selbst zweimal in Führung gegangen waren. Rams-Quarterback Matthew Stafford kam auf drei Touchdown-Pässe und 304 Yards Raumgewinn. (ram/sda/dpa)
Biathlon-Staffel auf Rang 11
Die Schweizer Biathlon-Staffel der Männer befand sich lange auf dem Weg zu einer absoluten Top-Klassierung. Am Ende resultierte jedoch beim Weltcup im deutschen Oberhof nur der 11. Rang. Sebastian Stalder und Niklas Hartweg sorgten dafür, dass die Schweiz zur Halbzeit von einer Podestplatzierung träumen durfte: Hartweg übergab als Führender an Joscha Burkhalter.

Schlussläufer James Pacal übernahm an Position 8 mit rund einer Minute Rückstand auf das Führungstrio. Die Ziellinie überquerte der Westschweizer, der wie seine drei Teamkollegen eine Strafrunde verhindern konnte, mit gut drei Minuten Rückstand auf Norwegen, das auch die dritte Staffel des Winters gewann. (ram/sda)
Kein Super-G in Zauchensee
Der Super-G der Frauen in Zauchensee ist abgesagt worden. Intensiver Schneefall bis in die Morgenstunden und starker Wind verhinderten die Durchführung. Die Bedingungen liessen sich nicht mit den nötigen Sicherheitsstandards vereinbaren, teilte die FIS am frühen Sonntagmorgen mit. «Das war unmöglich zu bewältigen. Die Sicherheit geht vor», befand OK-Chef Michael Walchhofer.

Ob, wann und wo das Rennen nachgeholt wird, ist noch offen. Vor den Olympischen Spielen stehen noch zwei Super-G im Kalender, am kommenden Sonntag in Tarvisio und am 31. Januar in Crans-Montana. (ram/sda)
Mortara in Mexiko City auf Podest
Edoardo Mortara ist im zweiten Saisonrennen der Formel-E-WM 2026 auf das Podest gefahren. In Mexiko City musste sich der Genfer einzig dem Neuseeländer Nick Cassidy geschlagen geben. Für Mortara war es zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag der 16. Podestplatz in der Formel E.

Auch die weiteren Schweizer prägten das Rennen. Der Berner Nico Müller führte lange, musste sich am Ende aber mit Platz 9 zufrieden geben. Der aus der Pole Position gestartete Sébastien Buemi belegte nach einem Fahrfehler in der ersten Kurve, einer Aufholjagd und einem Reifenschaden Schlussrang 17. (ram/sda)
Schertenleib-Doublette bei 12:1-Sieg
Fussball-Nationalspielerin Sydney Schertenleib marschiert mit dem FC Barcelona weiter unaufhaltsam Richtung Titelverteidigung. Die Katalaninnen feierten in der 15. Runde der Primera Division den 14. Sieg, führen sieben Punkte vor Real Madrid und mit einem Torverhältnis von 74:4 die Tabelle an.

Beim 12:1 über Madrid CFF – es war der höchste Sieg der Saison – trug sich auch Schertenleib in die Liste der Torschützinnen ein. Die 18-Jährige markierte in der 29. Minute das 4:0 und 20 Minuten vor dem Ende das 11:1. Es waren ihre Saisontreffer Nummer 2 und 3. (ram/sda)
Handball-Nati gewinnt Yellow-Cup
Die Schweizer Handballer gewinnen zum zehnten Mal den Yellow Cup in Winterthur. Der Nati genügte im entscheidenden Spiel gegen Nordmazedonien ein 29:29.

Zur Pause sah es nach einer eindeutigen Sache aus. Die Schweizer führten 18:13. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann aber eine packende Partie. In der 54. Minute lagen die Gäste mit 27:26 zum ersten Mal vorne. Dann kam die grosse Zeit von Medhi Ben Romdhane, der die Schweizer mit zwei Toren zum 28:27 wieder in Führung brachte und 50 Sekunden vor dem Ende auch das 29:28 erzielte. (ram/sda)
Petkovic am Afrika-Cup ausgeschieden
Nigeria steht beim Afrika-Cup in Marokko im Halbfinal. Die «Super Eagles» setzten sich im in Marrakesch verdient mit 2:0 gegen Algerien durch. Superstar Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul traf nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel per Kopf und legte zehn Minuten später auf Akor Adams ab, der Luca Zidane, den Sohn von Zinédine Zidane, im Tor Algeriens gekonnt aussteigen liess. Das vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic defensiv eingestellte Algerien fand keine Antwort. Die «Wüstenfüchse» müssen weiter auf den dritten Titel nach 1990 und 2019 warten.

Derweil strebt Nigeria den vierten Sieg am Afrika-Cup an, den ersten seit 13 Jahren an. Nächste Hürde für die «Super Eagles» ist am Mittwoch im Halbfinal in Rabat Gastgeber Marokko. Der andere Halbfinal heisst Senegal – Ägypten. Die Ägypter kegelten am Samstag die Elfenbeinküste 3:2 raus. (ram/sda)
