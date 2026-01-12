Andrea Epp-Ellenberger beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung. Dies gab die 32-jährige Riesenslalom-Spezialistin am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Grund für den Rücktritt sind die zahlreichen Verletzungen, die sich die Nidwaldnerin während ihrer Karriere zugezogen hat.
Epp-Ellenberger bestritt 53 Weltcuprennen, davon 48 im Riesenslalom. Ihre besten Klassierungen in einem Einzel-Wettbewerb fuhr sie in Kronplatz 2019 und Sölden 2020 heraus, als sie jeweils Elfte wurde. An der WM in Are 2019 belegte sie Platz 10. (cpf/sda)
Epp-Ellenberger bestritt 53 Weltcuprennen, davon 48 im Riesenslalom. Ihre besten Klassierungen in einem Einzel-Wettbewerb fuhr sie in Kronplatz 2019 und Sölden 2020 heraus, als sie jeweils Elfte wurde. An der WM in Are 2019 belegte sie Platz 10. (cpf/sda)