Sieben Runden vor Schluss der italienischen Serie A übernimmt Napoli den ersten Verfolgerplatz hinter Leader Inter Mailand. Napoli gewinnt das Verfolgerduell gegen die AC Milan mit 1:0.
Matteo Politano (32), einem der italienischen Nationalmannschafts-Versager, gelang in der 79. Minute das Siegtor gegen Milan. Der Stürmer traf für Napoli zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Ansonsten hat er in dieser Saison noch nie getroffen. (abu/sda)
Matteo Politano (32), einem der italienischen Nationalmannschafts-Versager, gelang in der 79. Minute das Siegtor gegen Milan. Der Stürmer traf für Napoli zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Ansonsten hat er in dieser Saison noch nie getroffen. (abu/sda)