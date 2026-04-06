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Sportnews-Ticker: Napoli gewinnt Verfolgerduell gegen Milan

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Napoli gewinnt Verfolgerduell +++ Wawrinka scheitert in Monaco in der 1. Runde

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
06.04.2026, 22:4806.04.2026, 22:48
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Napoli gewinnt das Verfolgerduell
Sieben Runden vor Schluss der italienischen Serie A übernimmt Napoli den ersten Verfolgerplatz hinter Leader Inter Mailand. Napoli gewinnt das Verfolgerduell gegen die AC Milan mit 1:0.

Matteo Politano (32), einem der italienischen Nationalmannschafts-Versager, gelang in der 79. Minute das Siegtor gegen Milan. Der Stürmer traf für Napoli zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Ansonsten hat er in dieser Saison noch nie getroffen. (abu/sda)


Wawrinka verpasst in Monte Carlo Altersrekord
Stan Wawrinka verpasst in Monte Carlo die Chance, als ältester Tennisspieler der Geschichte eine Partie auf Masters-1000-Niveau zu gewinnen. Der 41-Jährige unterliegt Sebastian Baez 5:7, 5:7.

Zwölf Jahre, nachdem er in Monte Carlo mit einem Finalsieg gegen Roger Federer seinen einzigen Titel auf Masters-1000-Stufe gewonnen hatte, startete Wawrinka gegen den argentinischen Sandspezialisten Baez (ATP 64) überzeugend, baute dann aber deutlich ab. Der Lausanner führte schnell 4:1, agierte danach gegen den mit 1,70 m kleinsten Spieler in den Top 100 zu fehlerhaft.

Dennoch hätte er am Ende die grosse Wende in seinen Händen gehabt. Im zweiten Satz kämpfte sich Wawrinka von 1:5 auf 5:5 und 40:15 bei eigenem Aufschlag zurück, ehe erneut ein schwer zu erklärender Einbruch erfolgte. Am Ende behielt der Argentinier nach gut eindreiviertel Stunden die Oberhand. (abu/sda)

Sechster Sieg in Serie der Houston Rockets
Die Houston Rockets legen weniger als zwei Wochen vor Beginn der Playoffs in der NBA einen Gang zu. Houston gewinnt an Ostern bei den Golden State Warriors mit 117:116 und feiert den sechsten Sieg in Serie.

Das texanische Team entschied das Spiel dank eines erfolgreichen Abschlusses von Alperen Sengün elf Sekunden vor Schluss für sich. Stephen Curry, der Star der Golden States Warriors, der nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, verfehlte daraufhin bei seinem letzten Dreipunktewurf 2,1 Sekunden vor der Schlusssirene das Ziel.

Kevin Durant war mit 31 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists und 3 Blocks erneut der herausragende Akteur im Lager der Rockets. Der Genfer Center Clint Capela spielte beim hauchdünnen Erfolg keine Hauptrolle. Capela gelangte nur während vier Minuten zum Einsatz.

Die Houston Rockets spielen in den letzten Partien der Qualifikation noch um Platz 3 im Westen. Mit 49 Siegen und 29 Niederlagen belegen die Rockets derzeit Platz 5 hinter den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets (beide 50:28 Siege). (sda/con)

Vallotto schiesst Wolfsburg in den Final
Dank Smilla Vallotto steht der VfL Wolfsburg im Final des DFB-Pokals. Die Schweizer Nationalspielerin verwandelte im Halbfinal gegen Carl Zeiss Jena im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch zum 5:4-Sieg.

Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin, die im Penaltyschiessen souverän traf. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Final am 14. Mai trifft Wolfsburg auf den Sieger der Partie Bayern München – SGS Essen. (ram/sda)
Achtes WM-Gold für Super-Curler Edin
An der Curling-Weltmeisterschaft der Männer sicherte sich Schweden mit einem 9:6-Finalsieg über Kanada den Titel. Skip Niklas Edin holte zum achten Mal WM-Gold. Edin und sein Team rehabilitierten sich für ein ernüchterndes Abschneiden an den Winterspielen in Mailand-Cortina, wo sie bloss zwei von neun Partien gewonnen und nie um die Medaillen hatten mitreden können.

Niklas Edin ist der erfolgreichste Curler der Geschichte. Im Trophäenschrank hängen auch ein kompletter olympischer Medaillensatz (mit Gold aus Peking 2022) und acht EM-Goldmedaillen. (ram/sda)
Aarau feiert spektakulären Sieg
Aarau schliesst in der 28. Runde der Challenge League punktemässig wieder zu Leader Vaduz auf. Das Team von Trainer Bruno Iacopetta feiert in Rapperswil einen spektakulären 5:4-Sieg.

Die Aarauer lagen zunächst mit 1:2 (25.) und 2:3 (36.) zurück, ehe sie mit drei Toren in Serie auf 5:3 (73.) stellten. Die letzten beiden Treffer erzielte Elias Filet. Zuvor hatten Shkelqim Vladi für Aarau und Janis Lüthi für die Rapperswiler jeweils doppelt getroffen. Es war der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenzweiten. Bereits am Freitag hatte Vaduz mit einem 3:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax vorgelegt. (abu/sda)
Teenager schreibt NBA-Geschichte
Cooper Flagg schafft in der NBA Historisches. Der 19-jährige Rookie und Nummer-1-Draftpick von 2025 erzielte bei der 127:138-Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Orlando Magic 51 Punkte. Noch nie zuvor in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt sind einem Teenager in einem Spiel mehr als 50 Zähler gelungen.

Flagg ist neben Michael Jordan nun der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Punkte erzielt hat. Der Forward traf 19 seiner 30 Würfe aus dem Feld sowie alle sieben Versuche von der Dreipunktelinie. Die 14. Heimniederlage der Mavericks in Serie konnte allerdings auch seine historische Leistung nicht verhindern. (abu/sda)
Rockets bauen Siegesserie aus - Playoff-Teilnahme steht fest
Die Houston Rockets feiern in der NBA ihren fünften Sieg in Folge. Das Team von Clint Capela, dem die Playoff-Teilnahme bereits vor dem Heimspiel sicher war, bezwingt die Utah Jazz deutlich 140:106.

Möglich wurde die vorzeitige Qualifikation für die NBA-Playoffs durch eine entscheidende Niederlage der Phoenix Suns tags zuvor im Kampf um einen Platz unter den ersten sechs Teams im Westen; damit stand Houstons zweite Playoff-Teilnahme in Folge bereits vor der Partie fest.

Die Texaner traten entsprechend selbstbewusst auf und lagen stets in Führung. Angeführt von einem starken Kevin Durant (25 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds) fügte Houston den Jazz die achte Niederlage in Folge zu.

Capela kam auf 13 Minuten Einsatzzeit. In einer vorwiegend defensiven Rolle verbuchte der 31-jährige Genfer Center bei einer Plus-Minus-Bilanz von +15 zwei Punkte, vier Rebounds und zwei Blocks.

Dank dieses Sieges bleibt Houston als Fünfter der Western Conference mit 48 Siegen bei 29 Niederlagen in Schlagdistanz zu den Denver Nuggets (4./49 Siege, 29 Niederlagen) und den Los Angeles Lakers (3./50 Siege, 27 Niederlagen). Die Rockets dürfen somit weiterhin auf den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde hoffen. (sda)


Peña tritt in Bern nicht an
Der geplante Interkontinental-Titelkampf von Angelo Peña bei der Berner Veranstaltung «Boxen statt Theater» fällt kurzfristig ins Wasser.

Sein Gegner Salvador Jimenez verpasste beim offiziellen Wiegen das vereinbarte Gewichtslimit von 58,9 Kilogramm mit 63,0 Kilogramm deutlich. Obwohl die Verbände eine Austragung anboten, bei der die Titel ausschliesslich für Peña auf dem Spiel gestanden wären, lehnte dieser ab. Nach Rücksprache mit seinem Trainerteam entschied er sich gegen den Kampf, da ihm das gesundheitliche Risiko gegen einen derart schweren Kontrahenten zu gross war. (nih/sda)
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