Spontane Meisterparty in Eindhoven. Bild: www.imago-images.de

PSV ist schon an Ostern Meister +++ Spektakel zwischen Frankfurt und Köln

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Eredivisie

PSV Eindhoven hat vorzeitig die niederländische Meisterschaft gewonnen. Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen.

PSV-Fans schauen zu, was Feyenoord macht. Bild: www.imago-images.de

So früh im Jahr wie der nun 27-malige Meister gewann noch kein Team in der Eredivisie den Titel. PSV hatte am Samstag mit einem 4:3-Sieg gegen Utrecht vorgelegt und kommt nach 29 von 34 Spieltagen auf 71 Punkte.

Bundesliga

Union Berlin – St. Pauli 1:1

Union Berlin hat St. Pauli im Abstiegskampf der Bundesliga auf Distanz gehalten. Im Stadion an der alten Försterei trennten sich die Berliner und die Hamburger 1:1. Bei sechs noch ausstehenden Spielen bleibt Unions Vorsprung auf die Kiezkicker auf dem Barrageplatz 16 so bei komfortablen sieben Punkten.

Vor 22'012 Zuschauern erzielte Mathias Pereira Lage (25. Minute) mit einem schönen Volley die Gäste-Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Andrej Ilic (52.) aus. Die umkämpfte Partie nahm insbesondere in Halbzeit zwei etwas mehr Fahrt auf. St. Paulis Jackson Irvine sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Kurz vor Schluss ist für Irvine Feierabend. Bild: www.imago-images.de

Union kann in den kommenden Spielen gegen Schlusslicht Heidenheim und den Vorletzten Wolfsburg die letzten Zweifel am Bundesliga-Verbleib beseitigen. Auf die seit vier Partien sieglosen Hamburger warten zwei Heimspiele gegen Bayern und den direkten Konkurrenten aus Köln.

Union Berlin – St. Pauli 1:1 (0:1)

Tore: 25. Mathias Pereira Lage 0:1. 52. Ilic 1:1. - Bemerkungen: 93. Gelb-Rote Karte gegen Irvine (St. Pauli).

Frankfurt – Köln 2:2

Der 1. FC Köln hat beim Debüt von René Wagner als Cheftrainer in der Fussball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verhindert. Die Rheinländer erkämpften bei Eintracht Frankfurt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Lukas Kwasniok bleiben die Kölner aber tief im Abstiegskampf, der Vorsprung auf den FC St. Pauli und den Relegationsplatz beträgt nun zwei Punkte.

Küsschen fürs Fähnchen: Kalimuendo feiert sein Tor zur 2:0-Führung. Bild: keystone

Jonathan Burkardt (66. Minute) und Arnaud Kalimuendo (69.) trafen für die Eintracht. Jakub Kaminski (70.) sorgte für das schnelle Kölner Anschlusstor, Alessio Castro-Montes (83.) erzielte den Ausgleich. Frankfurt bleibt als Tabellensiebter deutlich hinter den Europacup-Plätzen.

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 2:2 (0:0)

Tore: 66. Burkardt 1:0. 69. Kalimuendo 2:0. 70. Kaminski 2:1. 83. Castro-Montes 2:2. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot).

FA Cup

Der vierte und letzte Viertelfinal des englischen Cups war ein wahrer Thriller. Im Duell zweier Kellerklubs der Premier League setzte sich Leeds bei West Ham United im Penaltyschiessen durch.

Zunächst schossen der Japaner Ao Tanaka (26.) und Dominic Calvert-Lewin mittels Penalty (75.) die Tore für die Gäste. Doch in der Nachspielzeit gelang West Ham mit einem Doppelschlag der Ausgleich: Mateus Fernandes (93.) und Axel Disasi (96.) machten alle «Hammers» happy. Die Verlängerung verlief zwar spektakulär, doch reguläre Tore fielen keine mehr. So entschied ein Elfmeter-Krimi.

Kollege Gnonto (links) strahlt, Torschütze Calvert-Lewin hört gut hin. Bild: keystone

Der Schweizer Nationalspieler Noah Okafor stand bei Leeds in der Startelf. Er leistete die Vorarbeit zum Führungstreffer und wurde nach 69 Minuten durch Ex-FCZ-Stürmer Willy Gnonto ersetzt.



Die anderen drei Viertelfinals gingen am Samstag über die Bühne. Manchester City überfuhr Liverpool (4:0), Southampton schlug Premier-League-Leader Arsenal (2:1) und Klub-Weltmeister Chelsea liess Port Vale, dem Tabellenletzten der drittklassigen League One, keinen Stich (7:0).

Die Halbfinals finden in drei Wochen, am Wochenende des 25./26. April, statt. Im Wembley kommt es zu den Partien Manchester City – Southampton und Chelsea – Leeds.

Serie A

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)