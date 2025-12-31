Yanic Konan Niederhäuser zeigt bei den Los Angeles Clippers eine starke Leistung. Beim 131:90-Erfolg gegen die Sacramento Kings zählt der Schweizer Rookie zu den Topskorern seines Teams.
Dem 22-jährigen Freiburger gelangen erstmals 16 Punkte in einem NBA-Spiel – damit übertraf er seinen bisherigen Bestwert gleich um zehn Zähler. Zudem steuerte Niederhäuser sechs Rebounds und zwei Assists bei. Hinter Kawhi Leonard und James Harden war er damit der drittbeste Skorer der Clippers.
Auch die Einsatzzeit von 25:05 Minuten stellte einen persönlichen NBA-Bestwert dar. Niederhäuser profitierte dabei von der Abwesenheit des Stammcenters Ivica Zubac. Der Schweizer traf sechs seiner acht Würfe aus dem Feld sowie vier von sechs Freiwürfen, verpasste jedoch seinen einzigen Dreipunkteversuch.
Damit beenden die Clippers das Jahr mit dem fünften Sieg in Folge, nachdem sie zuvor eine ebenso lange Niederlagenserie hatten hinnehmen müssen. Erster Gegner im Jahr 2026 sind die Utah Jazz. (nih/sda)
