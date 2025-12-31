klar-6°
Sportnews-Ticker: NBA-Schweizer Niederhäuser mit neuer Topleistung

Sport-News

NBA-Schweizer Niederhäuser mit neuer Topleistung +++ Arsenal gewinnt Spitzenspiel

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
31.12.2025, 08:0631.12.2025, 08:06
Schicke uns deinen Input
Niederhäuser brilliert bei Sieg der Clippers
Yanic Konan Niederhäuser zeigt bei den Los Angeles Clippers eine starke Leistung. Beim 131:90-Erfolg gegen die Sacramento Kings zählt der Schweizer Rookie zu den Topskorern seines Teams.

Dem 22-jährigen Freiburger gelangen erstmals 16 Punkte in einem NBA-Spiel – damit übertraf er seinen bisherigen Bestwert gleich um zehn Zähler. Zudem steuerte Niederhäuser sechs Rebounds und zwei Assists bei. Hinter Kawhi Leonard und James Harden war er damit der drittbeste Skorer der Clippers.

Auch die Einsatzzeit von 25:05 Minuten stellte einen persönlichen NBA-Bestwert dar. Niederhäuser profitierte dabei von der Abwesenheit des Stammcenters Ivica Zubac. Der Schweizer traf sechs seiner acht Würfe aus dem Feld sowie vier von sechs Freiwürfen, verpasste jedoch seinen einzigen Dreipunkteversuch.

Damit beenden die Clippers das Jahr mit dem fünften Sieg in Folge, nachdem sie zuvor eine ebenso lange Niederlagenserie hatten hinnehmen müssen. Erster Gegner im Jahr 2026 sind die Utah Jazz. (nih/sda)
Arsenal gewinnt Spitzenspiel gegen Aston Villa souverän
Der FC Arsenal London steigt in der englischen Premier League als Leader ins neue Jahr. Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa in der zweiten Halbzeit mit 4:1. Nach einer torlosen und enttäuschenden ersten Halbzeit drehte Arsenal nach der Pause auf: Innerhalb von vier Minuten brachten Gabriel und Zubimendi das Heimteam in Führung. Trossard und Gabriel Jesus erhöhten danach auf 4:0.

Serien wurden fortgesetzt, aber eine riss: Wenn Arsenal in der Innenverteidigung mit Gabriel und Saliba antreten kann, dann gewinnt Arsenal. Die beiden spielten erstmals seit dem 8. November wieder zusammen im Abwehrzentrum. In sechs Partien mit Gabriel und Saliba feierte Arsenal sechs Siege und kassierte erst spät in der Nachspielzeit zum 1:4 das erste Gegentor in diesen sechs Partien. Unai Emery, der Trainer von Aston Villa, verlor hingegen erstmals ein Auswärtsspiel in Arsenals Stadion.

Arsenal bleibt mit dem klaren Erfolg über den zweiten Verfolger Leader über Silvester in der Premier League. Manchester City kann am Donnerstag den Rückstand wieder um drei auf zwei Punkte verkürzen. City gastiert bei Granit Xhakas Sunderland. (riz/sda)


Mali wieder in den Achtelfinals
Das Fussball-Nationalteam von Mali mit Verteidiger Abdoulaye Diaby von den Grasshoppers und Mittelfeldspieler Gaoussou Diakité von Lausanne-Sport qualifizierte sich wie 2022 für die Achtelfinals des Afrika Cups. Ein torloses Unentschieden gegen die Komoren reichte in Casablanca zum Weiterkommen. Diaby spielte im abschliessenden Gruppenspiel durch; Diakité wurde nicht eingewechselt.

Mali hatte sich zum dritten Mal nach 1984 und 2022 für den Afrika Cup qualifiziert. Platz 2 in der Vorrunde sicherten sie sich mit Unentschieden gegen Sambia (1:1), Marokko (1:1) und die Komoren. (nih/sda)
