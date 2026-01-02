Wer macht's: Van Veen, Littler, Anderson oder Searle (von links)? Bild: imago/watson

Dieses Quartett greift nach dem WM-Titel im Darts – wer ist dein Favorit?

Von 128 Startern sind nur noch vier im Rennen. An der Darts-WM in London stehen heute Abend die Halbfinals auf dem Programm.

Zwei durften schon die WM-Trophäe in die Höhe stemmen. Einer war immerhin Junioren-Weltmeister. Und der überraschende vierte Halbfinalist ist ein Spieler mit einer Sehschwäche. Das ist das Quartett, von dem am Samstagabend einer Darts-Weltmeister wird:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Littler

Bild: keystone

Spitzname: «The Nuke»

Alter: 18 Jahre

Weltrangliste: Platz 1

Walk-on-Song: «Greenlight» (Pitbull)

Grösste Erfolge: Weltmeister 2025, Sieger World Matchplay, World Grand Prix und UK Open 2025.



Er ist Titelverteidiger, die Nummer 1 der Welt und war 2025 der überragende Darts-Spieler: Luke Littler gilt als Topfavorit auf den WM-Titel. In seinen ersten fünf Spielen zeigte er, dass er diesen Status zurecht hat, er gewann sie mit dem Gesamtskore von 19:2.

Aufregung gab es um Littler nach dem Achtelfinalsieg über Rob Cross, bei dem sich der Teenager von den Zuschauern im «Ally Pally» zu wenig unterstützt gefühlt hatte. An sie gerichtet meinte er, sie sollen ruhig buhen, denn mit ihrem Eintritt sorgten sie für sein Einkommen. Littler wurde dies verziehen, im Viertelfinal hatte der Dominator die Fans wieder hinter sich.

Resultate WM 2026:

Littler – Darius Labanauskas 3:0

Littler – David Davies 3:0

Littler – Mensur Suljovic 4:0

Littler – Rob Cross 4:2

Littler – Krzysztof Ratajski 5:0



47 x 180 Punkte

13 x High Finish (100 Punkte und mehr)



🇳🇱 Gian van Veen

Bild: www.imago-images.de

Spitzname: «The Giant»

Alter: 23 Jahre

Weltrangliste: Platz 10

Walk-on-Song: «Astronomia» (Tony Igy & Vicetone)

Grösste Erfolge: WM-Halbfinal 2026, Junioren-Weltmeister 2024 und 2025

Der Aufstieg von Gian van Veen geht weiter. «Das ist mit Sicherheit der wichtigste Sieg meiner Karriere», sagte der Niederländer nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Luke Humphries. Er bedeutete nicht nur den erstmaligen Einzug in einen WM-Halbfinal, sondern auch das Vorrücken auf Rang 3 der Weltrangliste nach dem Turnier.

«The Giant» gilt als besonders stark, wenn es um das Beenden eines Legs mit einem Wurf auf ein Doppelfeld geht. Auf höchstem Niveau kann das den Unterschied ausmachen – nicht von ungefähr heisst eine bekannte Darts-Redewendung «Triple is funny, double makes money».

Resultate WM 2026:

Van Veen – Cristo Reyes 3:1

Van Veen – Alan Soutar 3:1

Van Veen – Madars Razma 4:1

Van Veen – Charlie Manby 4:1

Van Veen – Luke Humphries 5:1



37 x 180 Punkte

9 x High Finish (100 Punkte und mehr)



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Gary Anderson

Bild: keystone

Spitzname: «The Flying Scotsman»

Alter: 55 Jahre

Weltrangliste: Platz 14

Walk-on-Song: «Jump Around» (House of Pain)

Grösste Erfolge: WM-Titel 2015 und 2016



Totgesagte leben länger. Vor zwei Jahren belegte Gary Anderson bloss noch Rang 27 der Weltrangliste, die besten Tage des Schotten schienen vorbei zu sein. Doch an dieser WM zeigte er, dass diese Annahme falsch war.

Anderson liess Michael van Gerwen im Duell zweier Ex-Weltmeister keine Chance und stoppte danach den Höhenflug des überraschenden Justin Hood. Der 55-Jährige kann unbelastet antreten und im Wissen darum, ein Liebling der Fans zu sein. Landet der «Flying Scotsman» zum bereits sechsten Mal nach 2011, 2015, 2016, 2017 und 2021 im WM-Final?

Resultate WM 2026:

Anderson – Adam Hunt 3:2

Anderson – Connor Scutt 3:1

Anderson – Jermaine Wattimena 4:3

Anderson – Michael van Gerwen 4:1

Anderson – Justin Hood 5:2



45 x 180 Punkte

8 x High Finish (100 Punkte und mehr)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ryan Searle

Bild: www.imago-images.de

Spitzname: «Heavy Metal»

Alter: 38 Jahre

Weltrangliste: Platz 20

Walk-on-Song: «Paranoid» (Black Sabbath)

Grösste Erfolge: WM-Halbfinal 2026, Final Players Championships 2021

So weit wie jetzt hat es Ryan Searle an einer WM noch nie geschafft. Das ist umso erstaunlicher, weiss man um die Augenkrankheit, an der er leidet. Tatsächlich: Der 38-Jährige ist Weltklasse in einem Präzisionssport, obwohl er nicht gut sieht.

Searle ist von ADOA betroffen, einer seltenen, erblichen Erkrankung des Sehnervs. «Ich bin nicht blind und darf ganz legal Auto fahren. Seit ich Kontaktlinsen trage, stört es mich auch beim Darts weniger», sagt der Engländer, der früher öfter den Schiedsrichter fragen musste, wo ein Pfeil gelandet ist. «Heute ist das viel seltener geworden.»

Resultate WM 2026:

Searle – Chris Landman 3:0

Searle – Brendan Dolan 3:0

Searle – Martin Schindler 4:0

Searle – James Hurrell 4:0

Searle – Jonny Clayton 5:2



18 x 180 Punkte

7 x High Finish (100 Punkte und mehr)



Deine Prognose

Das Programm

Die beiden Halbfinals finden heute Freitag, 2. Januar statt. Sie werden ab 20.30 Uhr ausgetragen. Der WM-Final steigt morgen Samstag um 21 Uhr.