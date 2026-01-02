bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Niederhäuser überzeugt in der NBA weiterhin

Sport-News

Niederhäuser überzeugt in der NBA weiterhin +++ Deschwanden springt in die Top Ten

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.01.2026, 08:2202.01.2026, 08:22
Schicke uns deinen Input
Sechster Sieg in Folge für die Clippers
Die Los Angeles Clippers starten ins Jahr 2026 dort, wo sie 2025 aufgehört haben: mit einem Sieg. Das Team aus Los Angeles feierte in der Nacht auf Freitag den sechsten NBA-Erfolg in Serie und bezwang Utah Jazz 118:101. Yanic Konan Niederhäuser, der am Dienstag gegen Sacramento 16 Punkte verbucht hatte, zeigte auch am Neujahrstag eine starke Leistung. Der Freiburger stand 27 Minuten auf dem Parkett und kam auf 6 Punkte sowie 10 Rebounds. Erstmals erreichte der Rookie in der NBA eine zweistellige Rebound-Zahl.

Ohne den erkrankten Clint Capela setzte Houston seine Siegesserie fort und feierte den vierten Erfolg hintereinander, den 21. in 31 Spielen. Die Rockets gewannen in Brooklyn 120:96, angeführt von Kevin Durant, der 22 Punkte, 11 Assists und 5 Rebounds beisteuerte. (sda)
Deschwanden springt in die Top Ten
Sandro Hauswirth springt beim Neujahrsspringen zum Karriere-Bestresultat. Hauswirth landete als 18. zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top 20. Noch besser schnitt in Garmisch-Partenkirchen Gregor Deschwanden (Bild) ab. Der 10. Rang wird ihn beflügeln.

Für Simon Ammann und Juri Kesseli ist die Tournee beendet. Der Toggenburger und der Luzerner mussten mit Platz 34, respektive dem 45. Rang vorliebnehmen. Nun erhalten ab Innsbruck Felix Trunz und Killian Peier eine Chance im Kampf um ein Olympia-Ticket.

Domen Prevc flog einmal mehr in einer eigenen Liga und deklassierte die Konkurrenz wie schon in Oberstdorf um Längen. Die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher auf den weiteren Podestplätzen hatten rund 16 Punkte Rückstand, was umgerechnet 9 m entspricht. (ram/sda)
Machtdemonstration von Diggins
Jessie Diggins eilt an der Tour de Ski dem Gesamtsieg entgegen. Die Leaderin aus den USA profitierte im Verfolgungsrennen über 20 km in Toblach davon, dass die zweitklassierte Astrid Slind wegen Erkältungssymptomen nicht mehr antrat. Diggins baute ihren Vorsprung auf 1:35 Minuten aus.

Nadine Fähndrich belegt mit 3:16 Minuten Platz 14 im Gesamtklassement. Sie hat am Samstag im Sprint von Val di Fiemme wieder die Chance, sich in die Top Ten vorzuarbeiten. (ram/sda)
Klaebo wieder mal unwiderstehlich
Der norwegische Langläufer Johannes Klaebo hat die Weichen auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen an der Tour de Ski gestellt. In der Verfolgung von Toblach konservierte er seinen Vorsprung von rund einer Minute.

In der Regel führt ein Handicap-Start zum Zusammenschluss des Feldes, da die einzelnen Gruppen wie im Radsport vom Windschatten profitieren und bei guter Zusammenarbeit zur Spitze aufschliessen. Doch Klaebo brach mit diesem Gesetz. Mit knapp einer Minute Vorsprung zum Rennen über 20 km in klassischer Technik gestartet, zog er zunächst bis auf 1:18 Minuten davon, um dann noch 30 Sekunden zu verlieren.

Im Gesamtklassement liegt der Ausnahmekönner nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen, die vier Drittklassierten, angeführt am Amerikaner Gus Schumacher, liegen eine Minute im Hintertreffen. (ram/sda)
Schweizer U20 sichert sich Gruppenplatz 3
Die Schweizer U20-Auswahl schliesst die Vorrunde der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul (USA) mit einem 3:2-Erfolg über die Slowakei auf Platz 3 ab. Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Freitag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) auf Tschechien.

Die Schweizer Junioren wurden gegen die Slowakei mehr gefordert als am Vortag von Deutschland (4:0). Zwei Goals innerhalb von 22 Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts brachten das Team von Jan Cadieux auf die Siegesstrasse. Loris Wey und Mike Aeschlimann trafen im Powerplay. Die Schweizer nützten zwei Zweiminutenstrafen gegen Tobias Tomik wegen eines hohen Stocks resolut aus. (sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
U20-Nati schlägt Deutschland und erreicht die Viertelfinals
Das Schweizer U20-Nationalteam qualifiziert sich in St. Paul (USA) mit einem 4:0 über Deutschland für die Viertelfinals der Eishockey-Junioren-WM. Am Mittwoch beenden die Schweizer die Vorrunde gegen die Slowakei.
Nach zwei knappen Niederlagen zu Beginn der WM gegen die USA und Schweden gewinnt die Schweiz erstmals an der diesjährigen U20-Weltmeisterschaft. Die Partie gegen Deutschland verlief einseitig: Die Schweizer schossen viel öfter aufs Tor als die Deutschen (47:20 Schüsse). Kimi Körbler brachte die Schweiz nach zwölf Minuten in Führung und weniger als zwei Minuten später war auch Jamiro Reber erfolgreich.
Zur Story