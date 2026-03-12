Die Schweizer Biathleten gehörten beim Weltcup im estnischen Otepää im Sprint nicht zu den Schnellsten. Niklas Hartweg belegte mit einer Strafrunde und etwas mehr als eineinhalb Minuten Rückstand Platz 27, Joscha Burkhalter (42.), Jeremy Finello (48.), Sebastian Stalder (53.) und Dajan Danuser (89.) klassierten sich ausserhalb der Top 40.
Den Sieg am WM-Ort von 2027 holte sich der Norweger Sturla Holm Laegreid vor dem Franzosen Émilien Jacquelin und dem Deutschen Philipp Nawrath. Éric Perrot, der Führende im Gesamtweltcup, wurde Zwölfter und nimmt eine Reserve von 231 Punkten in die letzten vier Wettkämpfe der Saison. Für den Sprint-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet resultierte Platz 5. (riz/sda)
Den Sieg am WM-Ort von 2027 holte sich der Norweger Sturla Holm Laegreid vor dem Franzosen Émilien Jacquelin und dem Deutschen Philipp Nawrath. Éric Perrot, der Führende im Gesamtweltcup, wurde Zwölfter und nimmt eine Reserve von 231 Punkten in die letzten vier Wettkämpfe der Saison. Für den Sprint-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet resultierte Platz 5. (riz/sda)