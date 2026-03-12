Für Novak Djokovic (ATP 3) ist das ATP-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals zu Ende. Der Serbe verliert gegen den Briten Jack Draper (ATP 14) 4:6, 6:4, 6:7 (5:7).



Der 38-Jährige, der im Januar noch Finalist der Australian Open war, musste sich nach einem intensiven Match seinem 14 Jahre jüngeren Gegner nach 2 Stunden und 35 Minuten geschlagen geben. Djokovic, der das Turnier in der kalifornischen Wüste fünfmal gewonnen hat, wartet dort seit 2016 auf einen weiteren Titel und hat seither auch die Viertelfinals nicht mehr erreicht.



In den Viertelfinals trifft Draper auf den Russen Daniil Medwedew. Dieser setzte sich gegen den Amerikaner Alex Michelsen 6:2, 6:4 durch. (abu/sda)