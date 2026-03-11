wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

So wenig Punkte reichten noch nie zum Titel des Liga-Topskorers

PostFinance Top Scorer Markus Granlund (GSHC) im Eishockeyspiel der National League zwischen den ZSC Lions und dem Geneve-Servette HC, am Samstag, 28. Februar 2026, in der Swiss Life Arena in Zuerich. ...
Markus Granlund wurde in der letzten Runde noch Liga-Topskorer.Bild: keystone

So wenig Punkte reichten noch nie zum Titel des Liga-Topskorers

Einen Tag vor dem Start ins Play-in der National League wurden in Bern die Topskorer der Männer und Frauen geehrt. Sponsor PostFinance schüttet insgesamt 318'600 Franken aus. Zu Gute kommt das Geld dem Nachwuchs.
11.03.2026, 12:3211.03.2026, 12:32

Den symbolischen Check mit dem grössten Betrag erhielt Servettes Stürmer Markus Granlund überreicht. Der Finne war mit 54 Punkten (22 Toren und 32 Assists) der beste Punktesammler der Regular Season.

Seit die Qualifikation aus 52 Runden besteht, hat der Topskorer der Liga noch nie so wenig Punkte geholt. Zuvor waren 56 Punkte der tiefste Wert.

Granlund fing am letzten Spieltag noch den Davoser Captain Matej Stransky (53 Punkte) ab. Der Tscheche, der die Bündner am Ende der Saison verlassen wird, war mit 28 Toren der treffsicherste Spieler.

Vier Schweizer Topskorer

Mit Luca Fazzini (Lugano/47 Punkte), Sven Andrighetto (ZSC Lions/41), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers/36) und Dario Meyer (Kloten/28) erhielten auch vier Schweizer einen Check überreicht.

From left, Christian Marti (ZSC), Ramon Tanner (HCL) and PostFinance Top Scorer Luca Fazzini (HCL), uring the 2025/26 Swiss National League championship game between HC Lugano and ZSC Lions, played on ...
Auch dank Fazzinis Toren und Assist fordert Lugano nun in den Playoffs Titelverteidiger ZSC Lions heraus.Bild: keystone

Die Qualifikation der Women's League beendete die Zuger Stürmerin Lara Stalder als beste Skorerin. Die zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinnerin mit der Schweiz erzielte in 27 Partien satte 53 Punkte: 21 Tore und 32 Assists.

In der National League wird jeder Punkt der Topskorer mit 300 Franken belohnt. Markus Granlund spielte für Servettes Nachwuchsabteilung somit 16'200 Franken ein.

Bei den Frauen gibt es einen Pauschalbetrag von 150'000 Franken, der gleichmässig auf die acht Teams der höchsten Liga verteilt wird. Die Frauen werden seit der Saison 2022/23 unterstützt. (ram/sda)

Moser verprügelt einen Gegner, trifft mal wieder – und muss als Verlierer vom Eis
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle NL-Topskorer der Qualifikation seit 2002/2003
1 / 26
Alle NL-Topskorer der Qualifikation seit 2002/2003

2025/26: Markus Granlund, Genf-Servette HC, 54 Punkte (22 Tore/32 Assists).
quelle: keystone / manuel geisser
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sehen die neuen Emojis aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Odermatt muss um die Kugel im Riesenslalom zittern – grosse Spannung bei den Frauen
Noch etwas mehr als zwei Wochen, bis die Weltcup-Saison der Skifahrer zu Ende ist. Im Kugelkampf ist weiterhin sehr viel offen, auch der Gesamtweltcup bei den Frauen wird zum Krimi.
Marco Odermatt wird den Gesamtweltcup auch in diesem Jahr gewinnen. Amtlich wird dies am Freitag. Sollte Lucas Pinheiro Braathen wie erwartet nicht im Super-G antreten, wird dem Nidwaldner die grosse Kristallkugel nicht mehr zu nehmen sein.
Zur Story